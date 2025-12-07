AAA／朴寶劍素顏現身「親切揮手道別粉絲」 Stray Kids成員坐輪椅離台

娛樂中心／蔡佩伶報導

Stray Kids 成員坐輪椅離台。（圖／翻攝自YT）

韓國指標性頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards」10週年首度移師台灣，在高雄世運主場館盛大舉行，然而，頒獎典禮在昨日落幕，而今（7日）一早未參加音樂節「ACON」的韓國藝人們，包括朴寶劍、LE SSERAFIM、RIIZE、Stray Kids等人紛紛搭機返韓。

今（7日）凌晨便有大票粉絲守在機場送機，從曝光畫面可以看到，RIIZE全身包緊緊現蹤小港機場，面對粉絲熱情歡呼，成員們也鞠躬道謝，而Stray Kids成員展現親民態度，一一揮手向粉絲道別，而Leeknow則因為腳受傷，因此只能坐輪椅登機。

RIIZE搭機返韓。（圖／翻攝自YT）

值得注意的是，朴寶劍今一早雖然素顏現身機場，不過精神看起來仍非常好，不只露出招牌笑容，同時也親切跟粉絲揮手道別，昨日典禮中，朴寶劍與IU憑藉《苦盡柑來遇見你》獲得「最佳CP獎」，兩人也在台上獻唱名曲，讓粉絲感動不已。

Stray Kids成員向粉絲揮手道別。（圖／翻攝自YT）

