AAA》林俊傑來了！全身黑坐車手比心學「飯撒」

第10屆「AAA頒獎典禮」首度在台灣舉行，今(6日)在高雄世運舉行AAA頒獎典禮、明則是AAA Acon音樂節，而今頒獎典禮主持人是Ive的人氣成員張員瑛、2PM成員李俊昊。今稍早華語藝人代表林俊傑現身，一身黑坐高爾夫球車繞場，還「入境隨俗」，手比半顆心學「飯撒」。

AAA頒獎典禮的紅毯部分，今下午2時0分左右正式展開，所謂飯灑又稱「fan service（粉絲服務）」，源自於日韓娛樂圈，形容藝人在台上或直播中為了滿足粉絲各種要求做出的應對動作。而今稍早，林俊傑穿一身黑，內裡穿了白色襯衫、打了白色領結，燦笑坐著高爾夫球車現身AAA會場，並被直播鏡頭拍到手比心和勝利V手勢。

林俊傑昨便在IG分享人到高雄，並說：「高雄，好久不見！」稍早更分享有AAA圖樣的餅乾，粉絲也留言說：「祝福你演出順利」、「Good show」。

而今年AAA頒獎典禮出席名單也是星光熠熠，這幾天粉絲為了接機可說是擠爆高雄小港機場，包括朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、李伊庚、李濬榮、惠利、車珠英、葉舒華、日籍藝人佐藤健之外、還有人氣團體NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、 xikers、IVE、AHOF、Ash Island & CHANMINA、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、CORTIS、QWER、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiKii、KickFlip、TWS等，華語歌手則有林俊傑受邀現身。

