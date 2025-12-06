AAA》林俊傑獲年度藝人獎 激動喊：真的很開心！

林俊傑6日出席「Asia Artist Awards」演出。（JFJ Productions提供）

韓國盛典「Asia Artist Awards」（AAA）6日首度移師台灣舉辦，歌王林俊傑是唯一一位亞洲受邀華語歌手，他拿下「2025年度藝人獎」，當下表情相當震驚，直呼：「我以為我只是受邀來表演，沒想到可以得到這個獎。」有趣畫面全都被拍下。

林俊傑事後表示，「能來到這場盛會讓我非常開心，也很感謝AAA 給予的獎項肯定。今天是抱著交朋友、交流音樂的心情來的，真的很開心。」

除了拿獎外，林俊傑也獻唱破億神曲〈修煉愛情〉，帶動現場粉絲大合唱，在唱到第二首〈背對背擁抱〉時，WOODZ（曹承衍）還上台一起合唱，掀起全場高潮，林俊傑以美聲成功收服現場五萬粉絲。

