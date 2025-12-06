AAA》林俊傑被喊得獎嚇一跳！超強live實力台下韓星驚訝張嘴

林俊傑在AAA獲得「最佳藝人獎」。（讀者提供）

金曲歌王林俊傑今（6日）受邀參與在高雄國家體育館（世運主場館）舉行的韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards），在上台表演前夕，他突然跟WOODZ（曹承衍）和女團LE SSERAFIM共同獲得「最佳藝人獎」，讓他受寵若驚地上台高喊「原本只是受邀來參加典禮唱歌，沒想到還有我的份」，接著表示，非常感謝AAA的邀請以及身後團隊的幫忙，「今天真的是個充滿能量的場合，很感謝能夠站在這裡」，還不忘用韓文道謝後才下台。

廣告 廣告

沒過多久，林俊傑換成一身白色西裝，上台演唱〈Bedroom〉、〈修煉愛情〉，雖然歌單中並沒有粉絲期待的〈那些你很冒險的夢〉，但超強的現場演唱實力，還是讓台下多位韓星嚇到合不攏嘴，來到最後一首〈背對背擁抱〉，他邀請曾和王一博同屬男團UNIQ、因一首〈Drowning〉攻佔各大音源榜的WOODZ（曹承衍）一同演唱，2位實力派驚喜合唱，讓台下直呼賺到，WOODZ的中文發音也被現場觀眾大讚「好標準」。

林俊傑和WOODZ合唱〈背對背擁抱〉。（讀者提供）

但爆笑的是，林俊傑又和潤娥、佐藤健一同獲頒「最佳亞洲明星獎」（Best Asia star），他一聽到自己的名字被唸到，再度滿臉疑惑的表情，不過剛剛似乎韓文還沒準備好，這次終於可以用流利韓文自我介紹「大家好，我是林俊傑」，並用英文說「我從小時候就夢想可以在國際舞台上唱歌，我會想像音樂可以超越文化，並將我們全球連接起來，謝謝我的粉絲給予的愛和支持，以及我的團隊相信我，也謝謝AAA讓我的夢想離成真更近一步了」。

更多中時新聞網報導

陳芳語新歌3語切換直呼過癮

水汙染影響15.2萬戶 基檢分案偵辦

振永拍片被石頭雨嚇到 1打5大展身手