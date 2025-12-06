AAA》紅毯三美！IU、潤娥、舒華甜出水 粉絲尖叫

第10屆「AAA頒獎典禮」今年首度移師到台灣舉行，今下午紅毯部分已在高雄世運主場館展開，IU稍早將黑長直頭髮放下，身穿灰色露肩洋裝，大秀知性美；潤娥則將頭髮盤起，穿上粉色與黑色相間的蝴蝶結禮服，飄公主氣息。

接力不久前回家鄉開唱的子瑜，另一位台灣女孩、i-dle成員舒華今穿粉色希臘女神式禮服現身，白皙皮膚相當搶鏡，網友笑說舒華皮膚已經夠白，又穿白色禮服，差點白到看不見人，還有人讚舒華是「人體反光板」。

以「國民妹妹」稱號出道的IU，今年以《苦盡柑來遇見你》中的精湛演技吸引許多話題，劇中飾演男主角「寬植」的朴寶劍、女主角中年時期的文素利、演出船長「夫尚吉」的崔代勳、女主角前男友「英凡」李濬榮今年也都現身《AAA》，引來《苦盡柑來遇見你》的忠實劇迷到場追星。

而今年AAA頒獎典禮出席名單星光熠熠，這幾天粉絲為了接機擠爆高雄小港機場，包括朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、李伊庚、李濬榮、惠利、車珠英、葉舒華、日籍藝人佐藤健之外、還有人氣團體NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、 xikers、IVE、AHOF、Ash Island & CHANMINA、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、CORTIS、QWER、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiKii、KickFlip、TWS等，華語歌手則有林俊傑受邀現身。

