AAA｜舒華得獎高喊「我是誰」！臺下5萬人尖叫回應

舒華拿獎後，在台上高喊「我是誰」讓台下粉絲尖叫連連。LINE TV提供



韓國演藝圈年度盛事2025 Asia Artist Awards（AAA）今（6）日晚間在高雄世運主場館登場，i-dle團員舒華稍早拿下「best choice」獎項，引起現場粉絲瘋狂，而她在致詞時開心的用中文高喊「我是誰」，再掀起現場粉絲又一波歡呼聲。

在今日AAA頒獎典禮中，其中一個焦點，就是台灣女孩舒華與LE SSERAFIM的金采源一同奪下「best choice」獎項，而在上台發表感言時，舒華開口就先來一句「我是誰」瞬間將現場氣氛炒熱，臺下5萬人也尖叫回應「葉舒華」，讓她露出滿意的笑容。

廣告 廣告

舒華在用韓文講述得獎感言之後，也以中文感動表示「謝謝大家，在高雄給我們這麼多熱情，請大家享受接下來的舞台」，再讓現場掀起另一波歡呼。

更多太報報導

AAA｜CORTIS拿獎！趙雨凡罕見說中文 一句話讓5萬粉絲暴動

與于朦朧有關？易烊千璽直播詭異「疊石頭」 揭兩人私下互動

中日關係緊張 港府財政司長陳茂波訪日行程取消