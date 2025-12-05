AAA／舒華打頭陣現身IU送飛吻 惠利、朴寶劍親切寵粉收粉絲信

【緯來新聞網】韓國娛樂盛事AAA（Asia Artist Awards）明（6日）將在高雄世運主場館登場，官方動用超過1000名工作人員，並安排藝人分兩批包機抵台。今IU、朴寶劍、惠利、俊昊、金裕貞、i-dle台灣成員葉舒華，以及韓團Stray Kids、MONSTA X、LE SSERAFIM、IVE、RIIZE、TWS、Cortis等相繼抵台，現場超過2千名粉絲擠爆接機大廳。

I-dle台灣成員葉舒華身穿紅色背心，讓膚色白皙的她更顯透亮。（圖／娛樂中心）

I-dle台灣成員葉舒華7日將擔任ACON主持人，她今身穿紅色背心、紅色格子裙打頭陣抵台現身，一身紅色系穿搭讓她的膚色更顯白皙透亮，親切笑容也是掀起機場一片尖叫聲。LE SSERAFIM則由老么洪恩採打頭陣現身，許允真、「小櫻花」宮脇咲良 、金采源、日本成員中村一葉向粉絲親切揮手。IVE張員瑛連續5年主持AAA，她今戴黑色帽子、口罩現身，即使臉蛋全遮住但看起來依舊氣場十足，隊長安俞真則在身旁，頂著粉色頭髮現身的成員秋天，看來也是格外顯眼。

惠利在機場親切與粉絲互動。（圖／娛樂中心）

先前才來台參加時尚活動的惠利，機場依舊寵粉，不只頻頻向粉絲送飛吻，還收下許多卡片、禮物，並主動幫粉絲簽名。同樣寵粉的還有朴寶劍及IU。朴寶劍今以灰色毛衣搭配眼鏡輕便現身，親切向粉絲比愛心，並主動走向粉絲收粉絲信；向來寵粉的IU也是不斷向粉絲比愛心、送飛吻，全程向粉絲揮手揮不停，模樣十分可愛。

IU在小港機場不斷向粉絲比愛心揮手，模樣十分可愛。（圖／娛樂中心）

朴寶劍在機場超寵粉，讓接機粉絲相當開心。（圖／娛樂中心）

