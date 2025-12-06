AAA》觀眾不守秩序「紅毯多次中斷」 現場混亂畫面曝
韓國指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（簡稱：AAA）」首次移師台灣舉行，今（6日）在高雄國家體育場盛大登場。下午2點整星光大道開跑，約15分鐘後Line TV直播開始。豈料，許多現場觀眾無視工作人員的宣導，任意離開座位，導致紅毯數度被迫暫停，惹來網友抱怨。
AAA典禮下午4點開始，2點是紅毯活動，觀眾可於12點之後陸續入場。由於每組藝人都是坐高爾夫球車繞場登紅毯，不少觀眾為了要近距離看見偶像，紛紛離開座位跑到最外圍，讓坐在後排本來可以看見的粉絲怨聲載道，不滿自己視線都被擋光光。
為了解決問題，現場工作人員不斷宣導回座位，仍有些觀眾不聽勸，讓紅毯主持人只能無奈拿起麥克風，數度公開宣導，基於安全的疑慮，韓方希望觀眾回到座位，若不從，紅毯只能不斷中斷。
有網友在Threads上傳現場狀況，抱怨很多觀眾不理會典禮的規範，像「喪屍群」般全部擠到前面；而乖乖坐在位置上的觀眾，直接被人群擋到，大呼：「素質也太差了吧！」其餘網友見到AAA亂象，紛紛留言吐槽：「應該後悔辦在台灣了」、「整天說別國人素質差，結果自己人也一樣糟，一堆不回座位的，都看得到是哪個團的粉絲，別替自己偶像丟臉⋯」、「真的很無言」，輿論不斷發酵。
