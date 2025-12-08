AAA／遭指「沿用TWICE四面舞台」！總製作人不忍了 怒發聲喊告

娛樂中心／綜合報導

南韓頒獎典禮Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA），6日在高雄世運主場館登場，昨（7）日「2025 ACON 音樂節」也圓滿落幕。未料，活動結束後，舞台設計卻引發網友熱議，有媒體報導這次盛典採用的「四面型舞台」沿用人氣女團TWICE的舞台配置，也讓AAA總製作人文完植（音譯）氣得在社群平台發文澄清。

AAA總製作人文完植發文澄清。（圖／翻攝自Threads）

AAA今年採用四面舞台，跟上個月才剛來開唱的TWICE一樣，不過對於媒體報導典禮「沿用」TWICE 演唱會的配置，AAA總製作人文完植有話要說。文完植在社群平台Threads曬出舞台搭建前後的對比照，表示典禮舞台為團隊自行搭建，對於不實指控，文完植也揚言將採取法律行動，強調：「AAA沒有與任何演出或舞台共用。」

AAA採用360度四面舞台、大型LED螢幕，主打觀眾無論坐在任何角度，都能零死角捕捉偶像風采，然而，正式演出後，「FN區」觀眾抱怨連連，指出現場幾乎9成時間只能看到藝人背面，讓他們欲哭無淚，氣炸表示：「如果只會面向一面，就不要說是四面舞台.....」。

