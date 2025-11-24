AAA 10週年頒獎典禮「電視看得到」 台灣獨家轉播頻道公開

AAA頒獎典禮電視看得到。三立提供

年度備受矚目的韓國指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦。不僅是 AAA 首度登台，也是首次選擇在台灣高雄舉行，將於12月6日與12月7日在高雄國家體育場盛大登場。本次典禮不僅在台舉辦，不能到現場的觀眾、粉絲也能透過電視轉播收看。

AAA 自 2016 年起啟動國際巡迴，曾在越南河內、日本名古屋、菲律賓馬尼拉與泰國曼谷舉辦。今年選擇台灣作為十週年舞台，對台灣粉絲及整體娛樂圈具有極大象徵意義。因十週年規模空前，主辦單位最終敲定可容納超過5萬名觀眾的高雄國家體育場，以提供更大的觀演空間與完整舞台設計，預計成為AAA歷史上規模最大的一屆。

廣告 廣告

AAA轉播頻道公開。三立提供

AAA被認為是韓國首個結合音樂、戲劇及電影的跨界頒獎典禮。今年主持陣容備受期待，由 IVE 成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持，其中張員瑛已連續多年擔任AAA主持人。主辦單位已公布兩天活動內容：12月6日舉行「2025 Asia Artist Awards」，12月7日則舉辦「ACON 2025」，以連續兩日的不同形式呈現韓流娛樂盛況。高雄國家體育場寬闊的場域將迎接來自台灣及海外的數萬名粉絲，是2025年度亞洲最具規模的娛樂盛典。

ACON也有轉播。三立電視提供

本次「AAA」頒獎典禮出席藝人有:金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司，粉絲不要錯過。

三立電視今年取得台灣有線電視獨家轉播權，12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點30分起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點30分播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。



回到原文

更多鏡報報導

直擊／子瑜高空讀信萌喊「放我下來」 彩瑛自責心聲曝光：約定大巨蛋見

范冰冰微博文狂消失！轉戰這兩處吐金馬封后心聲 近500字感嘆：關關難過關關過

陳為民曬地圖「全台被測速包圍」！密度比監獄還高 怒轟：國恥