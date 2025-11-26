AAA頒獎典禮＋ACON音樂節，12/6、12/7明星陣容、紅毯、表演時間、直播平台總整理
韓國指標性演藝頒獎典禮《Asia Artist Awards》（簡稱AAA）將於今年迎來十週年盛典。主辦單位（22）日宣布，活動將首次移師台灣舉辦，並由原定的桃園樂天棒球場正式改至高雄國家體育場（原世運主場館），12月6日至7日連續兩天舉行，規模空前盛大。高雄國家體育場擁有超過五萬席座位，將刷新AAA史上最大現場規模，讓粉絲能近距離感受明星魅力。
AAA 2025 頒獎典禮主持人是誰？
12月6日舉辦的AAA頒獎典禮，將由IVE人氣成員張員瑛與2PM實力派演員李俊昊聯手主持。這是張員瑛第五度擔任AAA主持人，首次與跨世代男神李俊昊搭檔，組合話題性十足。當天除眾多韓流巨星走上紅毯外，也將頒發年度戲劇與音樂獎項，預料將成為亞洲娛樂圈年底最大焦點。
AAA 2025 頒獎典禮來台明星有誰？（不斷更新）
林俊傑、崔藝娜、Cortis、Kickflip、QWER
MONSTA X、Allday Project、WOODZ、KIKI
朴允浩
RIZE
IVE
STRAYKIDS
LESSERAFIM
佐藤健
IU×朴寶劍
朴寶劍才剛離台，(25)日又宣布朴寶劍與IU將在12月6日「10週年AAA 2025頒獎典禮」合體，讓粉絲興奮不已。兩人今年主演的韓劇《苦盡柑來遇見你》大獲好評，朴寶劍飾演梁寬植一角，IU則飾演吳愛純與女兒梁金明兩個角色，深厚的演技和細膩的表現感動無數人，12月AAA2025頒獎典禮將一起來台灣太讓人期待了。
潤娥
潤娥(26)日宣布將出席今年迎來十週年的全球第一頒獎典禮「亞洲藝人大獎」。
惠利
惠利(26)日宣布將出席今年迎來十週年的全球第一頒獎典禮「亞洲藝人大獎」。
金裕貞
演員金裕貞(26)日宣布將出席今年迎來十週年的全球第一頒獎典禮「亞洲藝人大獎」。
AAA頒獎典禮、紅毯時間、直播線上看
典禮日期：2025/12/06（六）
典禮地點：高雄世運主場館
正式演出時間：16:00
紅毯開始時間：14:30
AAA官網｜Instagram
台灣主辦單位：D.SHOW Taiwan
AAA頒獎典禮｜直播平台
頒獎典禮 完整播出17:30
藝人繞場 & 紅毯訪問15:30
台灣轉播平台：三立都會台(CH30)
網路直播：LINE TODAY / LINE TODAY 娛樂 / LINE MUSIC 官方帳號 14:15 開始直播
ACON 2025音樂節來台明星有誰？
緊接著在12月7日登場的「10週年AAA Festa：ACON 2025」音樂節，也公布主持陣容，包括演員李濬榮、(G)I-DLE成員舒華、Cravity成員Allen，以及Kiiikiii的Sui。他們將在嘉年華氛圍中，帶來與頒獎典禮截然不同的活力舞台。
ACON 2025音樂節主持人介紹
李濬榮：今年陸續出演Netflix《Melo Movie》、電視劇《폭싹 속았수다》與《弱英雄Class 2》等作品，展現亮眼存在感，即將舉辦的粉絲見面會更是全席售罄。
舒華 (G)I-DLE：憑藉第8張迷你專輯《We are》創下初動破百萬的佳績，刷新K-pop女團紀錄。值得一提的是，她曾就讀桃園市的「埔頂國小、埔頂國中」，此次回到故鄉舞台別具意義。
Allen (Cravity)：以正規二輯《Dare to Crave》回歸，專輯全曲打入Melon Hot100與Genie排行榜。Allen出生於台北，將以流利中文與觀眾交流。
Sui (Kiiikiii)：以獨特視覺與實力出道，憑藉首張專輯《Uncut Gem》在各大校園與音樂節中人氣急升。
ACON 2025 音樂節時間地點、直播線上看
典禮日期：2025/12/07（日）17:00
典禮地點：高雄世運主場館
AAA官網｜Instagram
台灣主辦單位：D.SHOW Taiwan
ACON 2025 音樂節｜直播平台
台灣轉播平台：三立都會台(CH30)，18:00 完整播出
網路直播：LINE TODAY 娛樂 / LINE MUSIC 官方帳號 17:15 開始直播
AAA頒獎典禮+ACON音樂節售票資訊
《Asia Artist Awards》（AAA）台灣場的售票資訊正式公開！主辦單位宣布兩場活動採分階段售票，購票管道包含台灣的 ibon系統 以及國際粉絲熟悉的 Interpark Global（NOL TICKET），確保韓國及海外觀眾都能同步參與搶票。
第一階段：NOL ticket
售票時間：9/6（六）13:00起（台灣時間）
售票平台：NOL Ticket（Interpark Global）
購票資格：NOL Ticket（Interpark Global）實名制會員
購票限制：每位會員限購4張，且不能退票。
購票流程
登入帳號：點選右上角「Account」→點選「Please log in or sign up」→輸入帳號、密碼。
進入活動頁面：點選「Buy now」開始購票→若需排隊請保持頁面不動。
選擇場次：確認購買的場次時間→點選「Next」進入選位頁面。
選擇座位：選擇區域→選擇座位→點選「Next」。
確認票價：核對座位與價格資訊→點選「Next」。
填寫購票資訊：確認個人資料（姓名、生日會自動帶入）→填寫聯絡電話→在時間限制內點選「Next」。
付款：確認可使用的信用卡或簽帳金融卡類型→勾選同意條款→點選「Payment」→系統開啟新的結帳頁面→輸入信用卡資料→選擇付款幣別→完成付款。
取票確認：在「Account」>「My Reservations」查看訂單→確認票券類型→準備相應取票方式。
第二階段：三星粉絲獨享優先購
售票時間：9/11（四）7:00-23:59
售票平台：ibon系統（限網路購票）
購票資格：9/10（三）前至全台三星智慧館門市，購買Galaxy Z Fold7、Z Flip7旗艦系列、Galaxy S25旗艦系列手機，即可獲得「AAA頒獎典禮、ACON音樂節保留席專屬購票序號」各1組。每人限購1支，每組序號限購2張實名制門票。數量有限，售完為止。
購票流程：同全面開賣。
第三階段：全面開賣
售票時間：9/13（六）11:00起
售票平台：ibon系統（限網路購票）
購票資格：ibon會員（需完成手機驗證）
購票限制：每筆訂單限購4張。
購票流程：
登入帳號：選擇Open Point、Google、LINE、Apple帳號登入→完成手機號碼驗證（建議售票前1小時完成）。
進入購票頁面：點選「線上購票」→確認可使用的購票管道（網站或機台）。
確認座位與票數：選擇票價區域→選擇張數→電腦配位→確認選位。
填寫資料：確認訂購人基本資料→填寫票面資訊（實名制場次需填寫進場者身分資料）→在時間限制內完成資料填寫。
付款結帳：選擇付款方式（信用卡、ATM虛擬帳號）→完成付款程序→確認訂單狀態。
取票確認：至「訂單查詢」頁面確認購票成功→準備相關證件或資料取票。
AAA票價分別為新台幣5,980元、4,980元、3,980元、2,980元、1,980元，以及身障席2,490元，提供粉絲依照需求選擇最佳觀賞體驗，讓更多觀眾能以合理價格親臨現場。更多售票詳情與座位圖，可至 ibon 售票官方網站查詢。
高雄成為亞洲粉絲年底必朝聖之地
AAA是結合韓國音樂、戲劇與影視的重量級頒獎典禮，自2015年創辦以來，每年都吸引大批國際粉絲關注。今年首度移師台灣舉辦，主辦方強調，高雄國家體育場除了能容納更多觀眾外，更能展現台灣南部的國際文化觀光能量。隨著兩天活動的確定舉行，高雄將在年末化身「亞洲韓流中心」，成為粉絲必朝聖的國際盛事。
