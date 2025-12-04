《AAA 2025》首次移師高雄！世運主場館熱烈拚場 動線措施一次看

記者洪正達／高雄報導

AAA2025將於本周六、日於高雄世運主場館舉辦。（圖／翻攝自aaa2025_10th IG）

《AAA 2025》頒獎典禮暨音樂節活動即將於12月6日、7日（六、日）在世運主場館舉辦。為因應人潮眾多，捷運及台鐵公司均配合加開班次，市府另提供免費接駁車，交通局提醒，會場依往例不提供汽車停車位，捷運公司將配合加開班次，請前來參加活動的市民朋友多利用捷運或接駁車前往會場，便利又快速！

交通局說明，為維護活動會場周邊人行安全，世運大道預計於12月6日8時至隔日1時、12月7日8時至24時實施交通管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，汽車、機車均禁止通行及停放，Youbike「國家運動訓練中心大門」、「世運大道」、「捷運世運站(1號出口)」、「世運主場館」等站點自12月6日7時至7日24時暫停營運，請民眾多加留意。

交通指南。（圖／交通局提供）

交通局提醒，《AAA 2025》活動期間，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議駕駛朋友們於活動期間，盡量避免行駛會場周邊道路並提前改道，南北方向請多利用民族路、博愛路、高鐵路，東西方向可改道至加昌路、新莊一路、水管路。

另外市府亦規劃免費「高鐵左營站-世運主場館」接駁專車，於12月6日11時至16時、12月7日12時至17時提供進場接駁服務，12月6日22時至24時、12月7日20時至22時提供散場接駁服務，捷運公司亦將提高疏運量能，散場期間將縮短班距為3~5分鐘，維持動線順暢。

轉乘指南。（圖／交通局提供）

本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西南側、軍校路（世運大道至海功路）西側及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為12月6日、7日8時至23時，欲騎車前往會場的市民朋友可多加利用，並留意開放時段，務必準時離場。

改道指南。（圖／交通局提供）

另會場依往例「絕不提供汽車停車位」，交通局提醒，前往會場民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間，另外，世運主場館周邊道路禁止臨停接送，警察局將加強違規停車拖吊取締，如有接送需求，請多利用周邊捷運站（如生態園區站、都會公園站）接送。

此外，台鐵公司及高鐵公司為服務外地歌迷，亦將配合加開北上列車，詳細列車及購票資訊，請至台鐵公司官方網站(https://www.railway.gov.tw/)及高鐵公司官方網站(https://www.thsrc.com.tw/)查詢。

離場指南。（圖／交通局提供）

交通局最後提醒，《AAA 2025》頒獎典禮暨音樂節活動首次移師台灣舉辦，預計吸引眾多人潮，請市民及外地朋友「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，多加利用大眾運輸，搭乘捷運至紅線 R17 世運站，配合現場人員引導出站步行 5~8 分鐘即可抵達會場，快速又便利。相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主。

