AAA｜CORTIS拿獎！趙雨凡罕見說中文 一句話讓5萬粉絲暴動

CORTIS成員趙雨凡得獎後罕見說中文，表示非常榮幸。LINE TV提供



韓國娛樂界年度盛事2025 Asia Artist Awards（AAA）迎來10週年，今天（12/6）在高雄世運登場，也是首度在台灣舉辦。防彈少年團（BTS）的師弟團CORTIS拿下BEST PERFORMANCE（最佳表演獎），原本說英文的成員趙雨凡聽見粉絲們的應援，難得在台上說中文，害羞地說：「能得到這個獎非常榮幸，謝謝」，再度讓全場5萬名粉絲暴動。

「CORTIS」為BIGHIT MUSIC睽違6年推出新人團體，出道100多天銷量就逼近百萬，稍早他們帶來洗腦歌曲〈GO！〉、〈What You Want〉等，其中〈GO！〉歌詞唱起來像中文「吳麗萍」，當5人賣力唱跳時也讓現場氣氛嗨翻天。

除了CORTIS得獎，IU（李知恩）、朴寶劍合作的《苦盡柑來遇見你》，則是奪下「最佳情侶獎」，朴寶劍牽著IU的手上台，並以中文向粉絲致謝，全場報以熱情掌聲。

CORTIS帶來〈GO！〉、〈What You Want〉等表演，讓粉絲陷入瘋狂。LINE TV提供

