AAA／CORTIS離台機場0推擠！趙雨凡「親切揮手道別」大方露面給拍

記者徐珮華／綜合報導

南韓頒獎典禮《Asia Artist Awards》（AAA）昨（6）日晚間在高雄世運圓滿落幕，今年才出道的新人男團「CORTIS」乘著超強氣勢，一舉抱回BEST PERFORMANCE（最佳表演獎）。5位成員今日稍早離台，小港機場聚集大批粉絲送機，人氣可見一斑。

CORTIS趙雨凡走在前方，親切向粉絲道別。

CORTIS機場路由台泰混血成員趙雨凡走在前頭，乾鎬、成玹、主訓、馬丁（MARTIN）緊隨其後。5位成員不僅大方露臉，讓粉絲得以捕捉高清帥照，還親切對著粉絲揮手致意，相當寵粉。紅龍外的粉絲尖叫聲不斷，卻仍保持秩序無推擠，再度展現「出道以來最安全的機場路」美名。

CORTIS粉絲機場0推擠，展現良好秩序。

CORTIS首次登台就抱回大獎，昨晚上台領獎時，趙雨凡以中文致謝「能收到這個獎，感到非常榮幸，謝謝」，接著害羞地用英文喊出粉絲名「Thank you COER」，掀起全場尖叫。而除了今日將出席ACON音樂節的歌手、團體續留高雄，其餘藝人分兩批離台，稍早朴寶劍、Stray Kids，以及女神潤娥、IU等人都已返回韓國。

