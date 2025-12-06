AAA》IU大獎多到拿不住！傳奇女歌手、年度藝人全包了

IU接連獲得大獎，現場還特地放煙火慶祝。（讀者提供)

南韓國民天后IU（李知恩）6日降臨台灣高雄出席韓國年度頒獎盛事2025 Asia Artist Awards（AAA），沒想到原本是以演員身分出席的她，竟意外拿下AAA 10周年的「傳奇女歌手獎」，讓她又驚又喜，不知道該如何是好。

今年AAA的「Legendary Solo」傳奇女歌手獎由IU奪下。她上台驚訝笑說，感謝AAA給她這麼多獎項（此前已奪4座），明明這次是以演員身分出席，結果卻拿到歌手的獎，讓她頓時不知道怎麼辦，「真的很抱歉，看到台上那麼多優秀的歌手表演，也讓我想到我也是可以表演的人」，承諾未來會努力成為唱歌的IU。

而在傳奇男歌手部分，則由權志龍GD奪下。現場大螢幕也播放GD先前錄製的影片，表達對大家的感謝。至於團體獎，則由BLACKPINK、BTS 防彈少年團奪下。稍早，IU又再度獲得年度藝人獎，現場還放出煙火為IU慶祝，場面相當熱鬧。目前IU已奪下Fabulous、Best Couple、Hot Trend、Legendary Solo以及年度藝人獎。

