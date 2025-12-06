AAA》 IU奪獎甜笑撂中文謝台粉 和朴寶劍《苦盡柑來》獲封最佳CP

IU和朴寶劍一起獲得最佳情侶獎。（讀者提供）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）今（6日）在高雄國家體育館（世運主場館），多位參與韓星都不忘在得獎時大秀中文感謝粉絲，讓台下尖叫聲連連。其中IU拿下Fabulous獎時，她除了用中文自我介紹外，也感謝昨天落地小港機場受到熱烈歡迎，「想在這裡跟大家說聲感謝」，接著再用中文喊道：「謝謝大家的歡迎！」也承諾以後會繼續成為可以帶給粉絲快樂的歌手兼演員。

IU還和朴寶劍一起獲得Best Couple（最佳情侶獎），由朴寶劍率先發表感言，他說：「首先，今年對我來說是非常幸福的一年。感謝所有喜愛《苦盡柑來遇見你》的觀眾，我會帶著大家給我的愛，繼續呈現好的作品給大家。」IU也開心表示：「能和《苦盡柑來遇見你》的寶劍一起得獎非常開心，現場也來了很多這部作品的粉絲，感謝所有喜愛這部劇的觀眾，也特別感謝寶劍，非常謝謝他。」

潤娥奪獎後用中文謝粉絲。（讀者提供）

另一位女神潤娥也拿下了「Best Artist」（最佳藝人）和「Asia Star」（亞洲明星）2個獎項，她表示：「今年透過電影《凌晨兩點的惡魔》和電視劇《暴君的廚師》和大家見面，心情很好，未來我也會盡自己的一份力量，讓韓劇、K-POP、韓國電影在亞洲更加受到喜愛，請大家今後也多多支持。」曾考過中文檢定的她當然不忘用中文高喊「感謝大家，請多多支持我，希望以後也多多喜歡我謝謝」。

今年一口氣推出《和我老公結婚吧》、《玻璃之心》2部作品的佐藤健則和林俊傑及潤娥一同獲得「Asia Star」（亞洲明星），他開心表示：「能來到這裡感到非常榮幸。今年與韓國團隊合作了第一部電視劇，真的非常棒，也成為我演藝生涯中很有意義的一部分，感謝大家。」

