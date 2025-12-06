AAA｜IU指纏朴寶劍奪「最佳情侶獎」 《苦盡柑來》CP撒糖

IU（左）、朴寶劍奪下 AAA「最佳情侶獎」。翻攝LINE TV



IU（李知恩）、朴寶劍今（12╱6）出席韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA），2人以合作的《苦盡柑來遇見你》奪下「最佳情侶獎」，甜蜜手牽手對高雄世運主場館現場 5萬名觀眾撒糖。

朴寶劍領獎時感性表示今年過得非常幸福，「是很難忘的1年」。除感謝大家喜愛《苦盡柑來》，也允諾會帶著大家的厚愛，在未來會以更好的作品來回饋大家的愛。

而IU對於能和朴寶劍一起拿下「最佳情侶獎」很開心，提到和同劇的姜有皙、崔大勳、文素利一起參加，就像「慶典」一樣，最後也對朴寶劍說：「感謝你。」讓劇迷又掉進戲劇的回憶中。

更多太報報導

林俊傑突被Cue領獎「沒想到也有我的份」 WOODZ驚喜合唱〈背對背擁抱〉

杜汶澤無感台灣封鎖小紅書 「我對紅色過敏」

「CORTIS」AAA飆洗腦神曲 5萬人跟唱〈GO！〉