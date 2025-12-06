AAA》IZ＊ONE高雄合體掀回憶殺！YENA台上「接吻秋泳愚」IU也嗑爆

YENA與秋泳愚帶來特別舞台。（讀者提供）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）今（6日）在高雄國家體育館（世運主場館）舉行的，限定女團IZ＊ONE出身的YENA（崔叡娜）上場帶來今年8月推出的新歌〈最討厭善良這句話〉，隨後也與LE SSERAFIM隊長金采源一同接受主持人IVE成員張員瑛訪問，台下還有LE SSERAFIM成員宮脇咲良，以及IVE成員安兪真，IZ＊ONE久違「半數合體」同框畫面竟在台灣出現，掀起粉絲一片回憶殺。

由於〈最討厭善良這句話〉同步推出中文版，YENA在副歌橋段特別改唱中文歌詞「你說善良是種光芒，竟是欺騙我的謊」，誠意滿滿，不過真正讓全場震撼的是結尾，身穿黑色西裝、戴著舞會面具的秋泳愚驚喜現身舞台，在眾人尚未反應過來之際，他帥氣取下面具，另一手撐開白色雨傘，瞬間傘內灑落滿滿黃色花瓣，宛如偶像劇名場面般浪漫畫面真實上演，更讓全場尖叫的是，2人竟突然用雨傘遮擋接吻，粉紅氛圍直接讓全場嗨翻，台下的藝人席同樣反應熱烈，IU和坐在一旁的李濬榮都都被鏡頭捕捉到露出一臉「嗑到了」的表情。

