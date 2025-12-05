AAA／Stray Kids成員Leeknow腳傷坐輪椅現身機場 CORTIS首來台趙雨凡鞠躬掀尖叫

【緯來新聞網】韓國娛樂盛事AAA（Asia Artist Awards）明（6日）將在高雄世運主場館登場，官方動用超過1000名工作人員，並安排藝人分兩批包機抵台。今IU、朴寶劍、惠利、俊昊、金裕貞、i-dle台灣成員葉舒華、佐藤健，以及韓團Stray Kids、MONSTA X、LE SSERAFIM、IVE、RIIZE、TWS、Cortis等相繼抵台，現場超過2千名粉絲擠爆接機大廳。

Stray Kids成員LeeKnow因腳傷坐輪椅出關。（圖／娛樂中心）

韓團Stray Kids上週在MAMA頒獎典禮拿下「年度最佳專輯」大賞，8名成員在台上感動淚崩。成員Leeknow在表演途中腳扭傷，休養一週傷勢雖然恢復許多，但抵台時似乎因安全考量，坐輪椅現身入境大廳，成員們也配合速度，慢慢走出機場大廳。

Stray Kids來台，配合成員LeeKnow腳傷緩慢走出接機大廳。（圖／娛樂中心）

新人男團Cortis近期人氣飛漲，才剛慶祝出道100日就在MAMA拿下新人獎，實力跟人氣兼具。這也是在台灣長大的成員JAMES 趙雨凡首次回台演出，他身穿迷彩帽T、黑口罩現身，不斷鞠躬向粉絲揮手，現場粉絲則以熱烈尖叫聲歡迎，歡呼聲不斷；高達190公分的成員Martin則是一出關就立刻吸引眾人目光。

新人男團CORTIS人氣飛漲，在台灣唸書長大的成員JAMES首次回台演出。（圖／娛樂中心）

