「AAOA」希美來了！洋基女孩宣布再添一強棒

本季度剛加入PLG職籃的洋基工程，旗下啦啦隊「洋基女孩」近日持續更新陣容，前幾天才公布睦那京、李素敏、崔洪邏韓援三本柱，11日再放出消息確定日籍啦啦隊女神希美（Nozomi）也確定加入洋基女孩，讓一票粉絲興奮不已，也讓洋基女孩增加不少看頭。





希美在中華職棒統一獅Uni Girls時，憑一首應援曲〈制霸天下〉的「AAOA」爆紅。（圖／翻攝自Instagram@nono.cc23）

11日洋基工程旗下啦啦隊「洋基女孩」於社群官方帳號宣布，日籍甜美女神希美（Nozomi）確定加入，搭配先前公布的睦那京、李素敏、崔洪邏韓援三本柱，陣容戰力十分養眼。希美希美近兩季來台發展，先是加入中華職棒統一獅Uni Girls，以應援曲〈制霸天下〉的「AAOA」應援喊聲圈粉無數，她外型雖嬌小，應援起來卻元氣十足，活力滿滿的鄰家女孩魅力讓她成為台灣職棒界的人氣啦啦隊女孩。而近日更傳出即將跨足籃球，加入洋基女孩，讓粉絲們迫不急待想看她接下來的表現。

希美憑藉鄰家女孩般的甜美外型，加上活力滿滿的應援收穫大批粉絲。（圖／翻攝自Instagram@nono.cc23）

消息一公布後，粉絲們紛紛驚喜留言「天啊！NO醬耶」、「難怪最近都沒回日本XD」、「終於有去看籃球的動力了」、「太棒了吧！No醬居然加入洋基」、「恭喜NO醬」。而希美本人也對於即將棒籃雙棲，加入洋基女孩感到非常興奮，她表示「這是我人生第一次為籃球應援，現在已經超級期待也很興奮了」，同時喊話粉絲，希望主場開幕戰時可以到現場多多支持。

