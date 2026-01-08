AASA 藝術資產策略聯盟 正式啟動 以區塊鏈為核心，打造臺灣藝術資產全球化新引擎

【記者蔡富丞/台北報導】AASA 藝術資產策略聯盟（Art Asset Strategy Alliance, AASA）8日正式召開 2026 年度聯盟大會，宣告臺灣首個以「藝術資產系統化管理 × 區塊鏈應用 × 全球流通」為核心的跨域整合聯盟，全面邁入整合與擴張的新階段。

圖說：2026 AASA藝術資產聯盟大會會員代表，元宇宙資產、博士門、uPrint、加伊創意。(照片提供/AASA)

AASA 由元宇宙資產－波翼藝術擔任總召集單位，攜手博士門、uPrint 與加伊創意等專業團隊共同組成。聯盟以「藝術資產策略」為定位，聚焦藝術品的建置、保存、數位化、展演與價值運用，致力於建構可長期運作的藝術資產生態系。

廣告 廣告

與傳統以市場交易為導向的藝術運作模式不同，AASA 將藝術視為可被「妥善保存、專業管理、合理流通」的文化資產，而非短期消費品，透過制度化與科技化的管理架構，讓藝術價值得以跨世代、跨地域延續，並逐步接軌國際市場。

本次聯盟大會亦針對前輩藝術家趙二呆的藝術資產活化計畫進行深入討論，從作品系統建置、歷史脈絡梳理、保存修護，到數位典藏與當代轉譯，作為 AASA 推動「文化資產建置、保護、活化與運用」的實際示範案例，展現民間專業機制在文化資產保存上的可行路徑。

與會成員指出，臺灣藝術文化資產的推動，難以僅依賴單一渠道或短期計畫，更需要由民間率先建立專業機制，逐步匯聚產業、學界與市場力量，讓文化價值成為可被理解、被投資、並能獲得長期支持的重要軟實力。

隨著 AASA 藝術資產策略聯盟的成立與 2026 聯盟大會的正式啟動，也象徵臺灣藝術正以系統化、科技化與全球化的方式，邁向下一個發展世代。未來，AASA 將持續擴大聯盟夥伴，串聯更多跨界資源，推動藝術資產的永續保存與國際流通，讓藝術不僅被欣賞，更能在全球舞台上，展現臺灣文化的深度與高度。

圖說：元宇宙資產執行長潘欣頌介紹ACT藝術資產鏈證。(照片提供/AASA)

元宇宙資產執行長潘欣頌表示，AASA 的目標不只是建立聯盟，而是打造一套可被長期信任與運作的藝術資產機制，讓臺灣藝術在全球文化與資產體系中，找到穩定且具前瞻性的定位。