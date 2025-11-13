AAV7兩棲突擊車救災毀損民眾車輛賠償 顧立雄：不會讓我們官兵負擔

AAV7兩棲突擊車救災毀損民眾車輛賠償問題，國防部長顧立雄表示，不會讓我們官兵負擔。（圖／林煒凱攝）

受鳳凰颱風影響，宜蘭蘇澳鎮多處水災，國軍立即投入救災，但有民眾車輛遭救災的AAV7兩棲突擊車輾過變廢鐵，對於賠償問題，國防部長顧立雄今天（13日）表示，不會讓我們的官兵負擔。

立法院國防外交委員會邀請國防部部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。會前顧立雄在受訪時作了上述表示。

受「鳳凰」影響，宜蘭蘇澳鎮多處積淹水災情嚴重， 11日國軍出動AAV7兩棲突擊車前往救災，AAV7在涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰 12日南下勘災時，被蘇澳鎮長李明哲當面提及此事，卓榮泰笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」顧立雄今天被問及此事時說，他認為卓院長的意思，就他了解應該就是說，國軍官兵在辛勞救災之餘，不用去考慮到救災所導致的對他們相關的補償或賠償責任問題。

顧立雄說，據他了解，AAV7在前天晚上也成功救出22個人，所以這樣一個辛勞付出，國防部的態度一定是不會讓這些官兵承擔任何的責任，國防部會依據相關的法令，也結合相關的單位，去對這些受損的車輛，做適當的補償或賠償，會根據相關的法律規定，包括災害防救法等等，包括地方政府在內，一定會做一個適切的處理，絕對不會讓任何的官兵承擔任何的責任。

而對於今天救災工作，顧立雄則說，今天就他了解，在蘇澳地區有派出713位，還有65輛的車輛進入，協助進行道路清淤跟在居家環境內的廢棄物的清理的工作，都在進行，那花蓮的部分，今天如果現場勘察之後，地方或中央有任何的需求，國軍站在全力協助救災的一個角色，一定會全力來幫忙。



