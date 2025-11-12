AAV7挺進救災疑視線不良輾車！ 車主：將尋求賠償

宜蘭縣 / 綜合報導

昨(11)日晚間大雨侵襲宜蘭造成多處嚴重積淹水。還有軍方AAV7裝甲車支援救災，疑似因為視線不良輾壞民眾轎車，車主難以置信、也將尋求賠償。除此之外，還有很多車在水中載沉載浮，有的還撞在一起。也有駕駛開車時，不斷激起水花，水還跟浪一樣不斷拍打引擎蓋，讓她直呼自己的車子真的完了。

民眾說：「完了，我覺得我的車完了。」民眾車開在路上，但這路讓她驚呼完了完了，因為放眼望去都是水，車往前挺進也不斷激起水花，水還跟浪一樣不斷拍打引擎蓋，所經之處都因大雨淹成河道，11日晚上此情此景，在宜蘭街道上車主們很有感。

廣告 廣告

民眾說：「這是目前外面車子的狀況，車子已經撞在一起了，都浮起來了。」淹水太深致災傷車，馬路上許多輛車都在水中載沉載浮，有的還撞在一塊，讓車主好心疼，而另一頭還有驚險搶救，馬路上車直接「雕車」動彈不得，甚至快要被滅頂，消防人員戴著頭燈在車附近來回巡視，就怕裡面還有人，休旅車車主一早找人救援，用繩子綁在兩輛車的底部費盡時間力氣，才把車拖出來，因為水雖然退去，但滿地都是泥濘。

還有整輛車嚴重變形玻璃碎裂，車頂還整片凹陷，而會變這樣跟裝甲車有關， 車主說：「這邊淹到一樓，那時候這邊都沒有看到車啦。」軍方出動AAV7裝甲車支援救災，沒想到疑似因為視線不良，直接輾過轎車，車主當場目睹難以置信，也將尋求賠償。

除此之外在宜蘭還出現，找車牌奇景，領車牌民眾吳先生說：「我來找車牌，涉水的關係吧車牌不見。」修車廠師傅謝宜良說：「車牌的牌框的螺絲，邊框，它的背座裡面都基本上都是塑膠，可是它鎖不緊。」雖然有車主陸陸續續找到車牌，但也多人還在尋尋覓覓，甚至煩惱車損怎麼辦，更擔心災後復原恐怕還是漫漫長路。

原始連結







更多華視新聞報導

為閃自行車！ 國軍裝甲車自撞路燈毀警所外牆

雨量驚人！ 宜蘭多處「淹水深及膝」 開車似划船

宜蘭五結淹水變汪洋！ 護理師「機車搭膠筏」趕赴救人

