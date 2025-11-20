AAV7掃雷車首度亮相！國軍年度唯一開放營區 揭密破障戰力

「114年國防知性之旅活動」武器裝備部分，首次將AAV7掃雷車向外界展示。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 為展現國軍建軍備戰成果，國防部將於11月22日於高雄左營的海軍新濱營區舉辦「114年國防知性之旅活動」，是今年唯一一次國軍營區對外開放，除了海軍鼓號樂隊、陸戰樂儀隊等動態展演之外，還有國人關心的武器裝備部分，這次更首次將AAV7掃雷車向外界展示。

AAV7掃雷車係將MK154 Mod1掃雷套件配置於兩棲突擊運輸車上，擔任兩棲突擊任務的破障先鋒，透過MK22 Mod4火箭將M59導爆索部署至雷區，可有效排除淺水域近岸地雷及障礙物，為後續部隊開闢安全通道。

登陸戰車大隊支援第一中隊上士分隊長蘇軒漢說明，MK154為模組化系統，全套淨重約1,368公斤，由系統外罩總成、前棧板總成、火箭發射器總成、後棧板與導軌總成等四大部位組成，屬於模組化系統。

蘇軒漢受訪時指出，從軍至今已有7年多，從一名士兵一路學習、磨練，如今成為一名基層領導幹部，負責帶領弟兄們執行各項任務，責任也更加重大。雖然身份角色轉變，但他始終提醒自己要在專業上不斷進步，唯有持續精進、瞭 解自己，才能超越自我，將所學回饋部隊，成為更值得信賴的優秀幹部。

靜態（陸上）除了AAV7掃雷車展示之外，也有機動飛彈車、銳鳶無人機、海劍二防空飛彈系統、M109突擊艇等裝備對外展出，更有雙聯式刺針飛彈發射系統、標槍飛彈展示，可提供民眾直接互動體驗。

「114年國防知性之旅活動」活動時間為11月22日0900時起至1600時止，地點位於高雄左營新濱營區，邀請對象為中華民國國籍民眾，考量會場周邊交通及場地限制，無提供停車及接駁車，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具前往。

