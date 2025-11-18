AB Concept與太平地氈合作全新Ami地氈系列 重新演繹經典麻花編織圖案 向傳統工藝之美致敬

【文字整輯｜編輯部．圖片提供｜AB Concept】

圖片來源：Harold de Puymorin

建築設計事務所AB Concept與太平地氈攜手呈獻全新Ami地氈系列，由AB Concept創辦人伍仲匡（Ed Ng）及顏學添（Terence Ngan）以嶄新手法重新演繹經典麻花編織圖案。「Ami」在日語中意思為「編織」，源自「編み物」（針織物 / Amimono）一詞，體現了通過耐心和熱情投入創作的精神，靈感源自自然景觀和傳統文化，以天然羊毛與Ed祖母的傳統編織圖案為藍本相互結合。Ed和Terence的設計注重對工藝與材質的運用，融合精湛工藝與傳統編織手法，創造出一種靜謐的美感。Ami系列包括橢圓、正圓和長方三種形狀，推出共六款設計。

圖片來源：Harold de Puymorin

圖片來源：Harold de Puymorin

Ed表示：「我一直對手工藝品感到著迷，尤其是編織工藝。自小時候起，編織在我心中代表著溫暖和關懷。每每回憶起祖母為我們編織毛衣時，我深刻體會手工製品中所承載的情感連結。我們喜歡打造一種樸實而自在的奢華感，同時注重產品的可持續性。」

Ed和Terence家中柔軟的手工地氈成品，如同手工編織的毛衣般溫暖，並散發著意想不到的美感，啟發了後來Ami系列的誕生。Ed和Terence與太平地氈的工匠攜手合作，探索以手工簇絨技藝，運用精準的幾何圖形，編織出別具特色的地氈系列。隨後，作品再以針繡、鉤織、雕織、割絨及圈絨斜邊切割等多種手工技法精心修飾，在層層絨毛交疊下，進一步彰顯立體編織和諧一體的效果。

圖片來源：Harold de Puymorin

Ami系列採用秋季色調，包括焦橙色、芥末黃及鼠尾草綠，全部以羊毛精心製成，同時融入多種工藝技巧，並以針繡點綴，模仿毛衣編織的細膩質感。

安（An）

安，意為安然。這款長方形地氈採用焦橙色調，設計宛如精緻的針織毛衣，展現出獨特針繡工藝。正如名字所寓，輕輕一觸，便能感受到溫柔觸感，令人倍感舒適放鬆。

安（An）

安（An）圖片來源：Ricky Ng

憩（Ikoi）

以手工簇絨工藝，以及針繡、雕花和斜邊處理等技巧，細緻地探索針織的幾何美感，體現靜謐與安逸的精髓。最終呈現一幅具有雕塑感的編織掛毯，芥末黃調散發溫暖氣息與藝術格調。

憩（Ikoi）

憩（Ikoi）圖片來源：Ricky Ng

空（Kara）

這款長方形地氈採用溫馨愜意的米灰色調，如同裹上精緻的針織毛衣。結合割絨和圈織紋理及不同絨毛高度，打造立體編織質感。

空（Kara）

空（Kara）圖片來源：Ricky Ng

和（Wa）

豪華舒適的長條形手工地氈，採用柔和灰調，靈感源自針織毛衣的精緻圖案。結合割絨和圈織紋理及不同絨毛高度，打造立體編織質感。

和（Wa）

和（Wa）圖片來源：Ricky Ng

靜（Sei）

踏上這張苔綠色地氈，感受寧靜，讓心靈得以休憩。柔軟的觸感，無聲地傳遞著舒適與愜意。

靜（Sei）

靜（Sei）圖片來源：Ricky Ng

療（Iyashi）

展現羊毛天然之美，採用令人平靜的鼠尾草綠，通過獨特的針繡工藝突顯永恆的質感。圓形設計可完美融入各種家居風格。

療（Iyashi）

療（Iyashi）圖片來源：Ricky Ng

