Abc牙醫案外案...衛生局獲檢舉未移送遭疑「縱放密醫」 理由曝光

全國最大牙醫連鎖「Abc牙醫聯盟」涉嫌私聘13名密醫，詐領健保費逾4千萬元。翻攝自高雄植牙權威-謝尚廷醫師臉書粉專



由「牙醫教父」謝尚廷創辦的Abc牙醫聯盟爆出詐領健保、洗錢與密醫，豈料爭議繼續延燒，高市衛生局被指早在2019年就接獲密醫檢舉卻僅開罰未移送，遭質疑「縱放密醫」；生局今（11/26表示，因當事人提起訴訟後法院認定「未構成密醫行為」才未移送；2023年再查獲明確密醫事證時，已立即移送檢方偵辦。

檢調日前查出，Abc牙醫聯盟長期聘用未具牙醫資格的「海歸密醫」，非法替病患洗牙、補牙、拔牙，5年間申領健保費5700多萬，謝尚廷被爆料2006年聘用在菲律賓畢業的趙姓女子，以牙醫助理名義在旗下兩家診所執行洗牙、拔牙等業務，長達14年；

廣告 廣告

高市府衛生局也爆出早在2019年就接獲密醫檢舉，但介入調查後卻僅開罰10萬元，卻未移送檢調，導致密醫行為持續多年，引發外界質疑。

對此，衛生局表示，2019年12月10日接獲民眾陳情，隨即執行無預警稽查，當時雖依據相關事證，經衛生局審認有違醫師法28條之虞、並針對當事人及負責醫師進行行政處分，但謝尚廷不服並提起行政訴訟。法院認定趙女僅從事助理工作，如協助橡皮圈、支撐印模牙托等，裁定「不構成密醫」，撤銷處分。

衛生局坦言，法院認定趙女僅從事助理工作，如協助橡皮圈、支撐印模牙托等，裁定「不構成密醫」，撤銷處分，因此依法無法移送，但2023年再查 Abc 鳳山診所時，已掌握無照人士操作數位印模、矯正、牙齒診療等明確醫療行為證據，於3月27日主動將事證函送高雄地檢署，目前全案已被提起公訴。

更多太報報導

政院版財劃法遭擋 綠營民代點名柯志恩、陳菁徽「真正拖垮高雄的人」

牙醫教父養密醫詐領健保遭訴 院方低調回應了

「牙醫教父」謝尚廷家族涉洗錢29億：密醫、詐領、洗錢全都抓！起訴26人