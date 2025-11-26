Abc牙醫聯盟創辦人涉聘無照密醫.洗錢近29億 雄檢偵結起訴

南部中心／綜合報導

Abc牙醫聯盟的創辦人謝尚廷，聘用17名未具牙醫師資格的密醫看診，還挖聯手家族把龐大病患自費的現金收入，用人頭公司、假分紅手法洗錢近29億元，涉嫌逃漏稅9億多，高雄地檢署偵結後依洗錢、詐欺等罪將謝尚廷兄妹三人，以及牙醫、員工等共26人通通起訴。

Abc牙醫聯盟創辦人涉聘無照密醫 非法洗錢近29億 雄檢偵結起訴26人

Abc牙醫聯盟創辦人謝尚廷聘無照密醫，涉嫌逃漏稅9億。（圖／民視新聞）

全台知名的ABC牙醫聯盟，創辦人謝尚廷涉嫌聘用17名海歸並沒有國內牙醫執照的醫生進行看診，還詐領了5700多萬的健保費，患者聽到消息都說，實在不可取。民眾：「你用海歸的台灣沒有牌，你看診這樣也是不好也是不對啊。」知情人士說，謝尚廷讓這些密醫在旗下診所執業，但一律只能領現金薪水，更以假分紅的方式，要求醫師以執行業務合夥人身分報稅，共同將該聯盟實際收入隱匿、低報以外，還將實際所得轉到謝尚廷與哥哥名下。高雄地檢署襄閱林志祐：「合計該聯盟自105年至112年止，共以此方式逃漏稅捐達9億1668萬餘元，之個人綜合所得稅其中謝姓被告兄弟，2人部分占5億3622萬餘。」

檢調指出，謝尚廷涉嫌逃漏稅的金額高達九億多，他與哥哥兩人，將現金分批存進妻子帳戶，再用子女名義成立7家「人頭公司」交叉持股，利用公司名義購買基金及不動產，甚至再回租給自家診所使用。高雄地檢署襄閱林志祐：「偵查終結就被告等26人，及7間公司依法予以起訴。」民眾痛批，謝尚廷身為醫生，收入已經高於一般人，竟然還用這樣的手法來A錢，而檢方26日也依洗錢、詐欺等罪將謝尚廷兄妹3人以及其餘牙醫、員工等26人通通起訴，儘管ABC牙醫聯盟僅以書面回應，感謝社會各界關心，會等接到起訴書之後，與律師商議，爭取應有權利，但違法事證明確，在法院審理後，勢必將負起應有的法律責任。

