ABC牙醫聯盟洗金大法！ 狂撈29億 全體醫師「逃漏稅9億」

ABC牙醫聯盟繼去年爆出密醫、詐領健保案之後，檢警在診所的帳冊內發現創辦人謝尚廷跟哥哥謝尚人以及妹妹謝素芬，利用洗金大法，洗了29億元，甚至幫助診所的所有醫師逃漏稅有9億元之多，26日高雄地檢署正式起訴謝尚廷等26人。

檢警在ABC牙醫聯盟診所的帳冊內發現創辦人謝尚廷跟哥哥謝尚人以及妹妹謝素芬，利用洗金大法，洗了29億元（圖／TVBS）

檢方調查顯示，謝尚廷與哥哥謝尚人及妹妹謝素芬在內部制定特殊條款，包括醫師一律使用現金領取薪水、診所自費收入由司機清點再繳回保管，以及減少開立自費收據等方式，刻意隱匿聯盟的實際自費收入。高雄地檢署襄閱檢察官林志祐表示，這些被告不僅共同隱匿與低報聯盟實際收入，更將實際所得最高的謝姓兄弟二人的所得分散給其他非合夥人員。

廣告 廣告

謝家3人再以聯盟統一報稅的方式，來逃漏稅，聯盟全體醫師逃漏總額達到九億一千多萬（圖／TVBS）

起訴書內容揭露，謝家三人後來以聯盟統一報稅的方式逃漏稅，導致聯盟全體醫師逃漏稅總額高達9億1千多萬元，其中謝尚廷和謝尚人的逃漏稅額就高達5億3千6百萬元。林志祐指出，謝姓被告等人於105至112年間以上述手法隱匿資產，並採取多種方式進行洗錢。

在逃漏稅之後，謝尚廷和謝尚人將資產以多筆現金形式存入其妻子的帳戶，更以子女名義成立7家人頭公司，再將現金存入這些公司。他們隨後以人頭公司名義購買資金、外匯等資產，甚至購置不動產後回租給聯盟旗下診所作為營業使用。林志祐表示，檢察官已偵查終結，依法起訴26名被告及7家公司。

值得注意的是，該診所的密醫行為早在2019年就被人檢舉，但當時衛生局僅開出10萬元罰緩而未裁罰，引發外界質疑。衛生局解釋，當時進行處分後，當事人不服提起訴訟，經法院判定未構成密醫行為。對於此次起訴，ABC牙醫聯盟回應表示，將在接到起訴書後爭取應有權利，靜待判決結果。

更多 TVBS 報導

台大學霸林睿庠暗網販毒在美落網 檢扣1.2億資產、通緝40年

獨／「只是換尿布！」嬰兒大腿骨折惹虐兒疑雲 家長崩潰求還清白

雲林恐怖「人肉控車」！三男遭囚蘭花園 詐騙集團騙走2400萬

高雄男子凌晨「撞警車」後落跑 「逆向蛇行」遭逮送辦

