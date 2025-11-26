Abc牙醫聯盟海撈17億！背後疑有「政治黑手」撐腰 謝尚廷昔曾被讚未來衛福部長

「Abc牙醫聯盟」聘密醫海撈17億，背後疑有「政治黑手」撐腰，謝尚廷昔曾被讚「未來衛福部長」。圖／資料照

全台最大牙醫集團「Abc牙醫聯盟」遭控長年私聘無照密醫為患者看診，並詐領健保費逾5千萬元、逃漏所得稅超過9億元，10年來不法所得合計近17億元。高雄地檢署今日偵結，起訴負責人謝尚廷等26人。而曾被媒體稱為「牙醫教父」的謝尚廷，驚人經歷也相繼曝光，不僅曾獲前衛福部長陳時中大讚「或許是未來的衛福部長」，更是政商演藝名流唯一指定的醫師。

Abc牙醫聯盟「聘密醫、詐健保、逃漏稅」海撈17億 26人起訴

高雄地檢署偵查發現，「Abc牙醫聯盟」集團負責人謝尚廷、謝尚人及謝家成員共4人，自2016年起為隱匿巨額所得、規避累進稅率，在集團內訂定多項不法內規，包括醫師一律以現金領薪、各診所自費收入以現金回收集中保管、並刻意減少開立收據，藉以隱匿最大宗自費收益。

謝氏兄弟並與會計師事務所吳姓會計師、趙姓查帳員合作，以「醫師統一申報稅務、以執行業務合夥人身分報稅」等方式，將聯盟實際營收刻意低報，並將兄弟所得分散給其他醫師，達成假合夥與低報所得的效果。檢方指出，該集團 7年間逃漏全體醫師綜合所得稅高達9億1668萬元，其中謝氏兄弟兩人就占5億3622萬元。

檢方進一步追查發現，謝氏三兄妹利用多筆小額現金分批存入家族及親屬帳戶，用於日常開銷與投資，並以子女名義交叉持股成立7家人頭公司，購買基金、外匯與不動產，再回租給聯盟診所使用，藉此漂白資金、隱匿資產約4億2722萬元。

聯盟自2006年起還長期聘僱17名無照密醫，包括在海外習醫、未具牙醫師國考資格的趙姓密醫等人，違法擔任主治醫師，為超過3萬名不知情病患看診，並詐領健保費逾5000萬元。高雄地檢署今日依組織犯罪、洗錢防制法、逃漏稅及違反《醫師法》等罪，起訴謝尚廷等26人，該集團不法所得粗估近17億元。

陳時中（左）曾讚謝尚廷（中）是「未來的衛福部長」。圖／翻攝自Abc牙醫聯盟臉書

政商演藝名流都指名謝尚廷 曾獲陳時中讚「或許是未來的衛福部長」

據了解，謝尚廷於2008年創立「Abc牙醫聯盟」，由其兄謝尚人掛名董事長，聯盟成立後迅速擴張，政商名人皆為其患者，包括前駐日代表謝長廷、已故前民進黨主席施明德、國揚集團創辦人侯西峰等。官網過去亦曾以台灣藝人劉耕宏、黃志瑋與香港已故演員午馬的合照作宣傳。

謝尚廷政商人脈深厚，2017年出任牙醫師公會全國聯合會理事長，感恩餐會出席者包括時任衛福部長陳時中、高雄市長陳菊，陳時中甚至公開表示，謝尚廷「或許是未來的衛福部長」。2018年高雄市長選舉期間，他還陪友人拜會國民黨候選人韓國瑜，被質疑倒戈，引發風波，隨後，他澄清仍支持民進黨候選人陳其邁。

洗錢上億元 疑有「政治黑手」背後撐腰

根據《自由時報》報導，2006年在菲律賓馬尼拉東方大學牙醫系畢業的趙姓女子，在台灣不具牙醫師國考資格，依法不得執行醫療業務，卻遭謝尚廷聘任，在旗下兩家診所替病患洗牙、拔牙，以密醫身分執業長達14年。2018年遭人檢舉後，高雄市衛生局介入，但僅開出10萬元行政罰鍰，未將案件移送檢調。謝尚廷隨後提起行政訴訟，法院認為衛生局調查未錄音、證據不足，僅認定趙女為「牙醫助理」，判決撤銷罰單。

知情人士透露，過往密醫案多會同步移送檢調，但此案僅止於行政處分，引發外界質疑政治力介入。謝尚廷在全身而退後，自2019至2023年大量聘用密醫，至少17人在12家診所為3萬名患者進行治療，非法營收約5710萬元，究竟是否有「政治黑手」協助脫罪，仍待進一步追查。



