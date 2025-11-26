Abc牙醫聯盟涉組織犯罪逃稅洗錢 雄檢起訴26人

（中央社記者洪學廣高雄26日電）Abc牙醫聯盟涉聘用18名密醫詐領健保、逃稅、洗錢，犯罪所得超過16億餘元。雄檢今天起訴謝姓負責人兄弟等26人，其中謝姓兄弟與妹妹及陳姓營運長另遭起訴組織犯罪條例。

高雄地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官偵辦某牙醫聯盟涉及密醫案，發現另涉及逃漏稅等案件，因此指揮警調共組專案小組擴大追查。

根據新聞稿，謝姓兄弟為牙醫聯盟負責人，謝家妹妹為總帳房兼財務負責人，陳姓男子為聯盟營運長。謝姓兄弟等4人自民國105年起，共同謀劃容留未取得醫師資格密醫非法執行醫療業務，以詐騙病患、詐領健保給付，及集體逃漏稅、洗錢等三大犯罪結構，共同操縱犯罪組織。

廣告 廣告

雄檢表示，謝姓兄弟等人明知畢業自菲律賓的趙姓牙醫學生未通過學歷甄試、不具牙醫師國考資格，仍自95年至108年間聘用趙姓被告擔任主治醫師，冒名申領健保費。

根據新聞稿，本案牙醫聯盟因趙姓密醫案遭衛生局裁罰後，竟打行政訴訟，謊稱趙姓被告並無執行醫療業務，使法院錯誤撤銷裁罰，聯盟因而有恃無恐，自108年至112年間陸續聘僱17名密醫在旗下診所為3萬多名病患洗牙、補牙、拔牙等，賺取新台幣5710萬多元營收，包含向健保署詐領的健保醫療費用4695萬多元。

檢警發現，謝家兄妹等人還在聯盟內部制訂「醫師一律以現金領薪」、「各診所收取現金自費收入一律由司機清點，並繳回保管」、「各診所減少開立自費收據給病患」等政策，以隱匿聯盟最大宗自費收入。

謝家兄妹等人再加以「醫師一律由聯盟統一申報稅務、一律以執行業務合夥人身分申報所得，並配合開立帳戶交予帳房使用」手法，由配合的會計師事務所評估低報所得額度，隱匿低報聯盟實際收入。

其中，實際所得最多的謝家兄弟所得，也分散給其他不具實際合夥人身分的受僱醫師，匯入醫師配合聯盟開立的帳戶，以此方式假造聯盟分配所得金流，從105年至112年間，為聯盟全體醫師逃漏稅達9億1668萬多元個人綜合所得稅，其中5億3622萬多元則為謝家兄弟逃稅部分。

根據新聞稿，洗錢手法包括謝家兄妹3人以多筆小額現金存入金融帳戶，另將多筆小額現金存入以謝姓兄弟子女名義成立的7家人頭公司，由人頭公司購買基金、外匯等流動資產，以及購置不動產回租聯盟診所，藉此隱匿達4億2722萬多元現金資產。

檢警專案小組去年8月、12月間執行2波搜索，當場扣押及查扣當事人自願繳回犯罪所得3554萬元、聯盟診所座落的不動產6處（總值約5億3226萬元）及聯盟人頭公司存款770多萬元。

檢警初估，聯盟和會計師事務所共逃稅、詐領健保費達9億1668萬元，洗錢隱匿資金達7億3064萬元，另組織違法醫療犯罪所得4851萬元，總計此案聲請沒收犯罪所得金額為16億9585萬多元。

檢方今天偵查終結，依洗錢、詐欺等罪嫌起訴謝家兄妹等26人及7間人頭公司。（編輯：蕭博文）1141126