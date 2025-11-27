「ABC牙醫聯盟」逃漏稅29億…遭控檢舉卻輕輕放下！衛生局回應了

記者簡榮良、林昱孜／高雄報導

扯出案外案！「ABC牙醫聯盟」在高雄擁有12家牙醫診所，創辦人謝尚廷更有「牙醫教父」美名，但如今卻被查出，他涉嫌聘用密醫替病患洗牙、拔牙，藉此詐領健保費，並以低報所得兼假合夥方式，洗錢近29億。高雄地檢署昨（26）日偵查終結，依洗錢、詐欺等罪起訴謝尚廷等26人。只不過，2019年就曾被檢舉，衛生局卻未送檢調；對此，衛生局回應，因「提起行政訴訟後經法院判定『未構成密醫行為』確定。

廣告 廣告

ABC牙醫聯盟聘密醫幫看診，至少2.6萬人次的病患被蒙在鼓裡。（示意圖非當事醫師、病患／翻攝Abc牙醫聯盟臉書畫面）

ABC旗下牙醫診所前年遭到搜索，檢方查出，謝尚廷、謝尚人兄弟檔涉嫌聘用17名海歸牙醫看診，但這些人皆未取得國內牙醫資格，5年下來，他們替3萬多人洗牙、拔牙、補牙，詐領健保費共5700多萬元，獲檢方緩起訴處分。

高雄地檢署進一步查出，ABC牙醫聯盟規定醫師「一律領現」、「診所收取自費收入一律上繳保管」、「醫師由聯盟統一申報稅務」，透過這些方式低報，隱匿真實收入；2016年至2023年間，全體牙醫師逃漏稅額高達9億1668萬元，其中謝尚廷兄弟檔就佔了5億3622萬餘元。

高雄地檢署26日偵查終結，依洗錢、詐欺等罪起訴謝尚廷等26人。（圖／翻攝ABC牙醫聯盟官網）

檢調查出，謝尚廷兄弟檔及妹妹謝素芬3人為了隱匿資產，以子女名義交叉持股成立7加人頭公司，再將現金存入，最後以人頭公司名義購買基金、外匯及不動產。謝家人到案後坦承聘請密醫，否認洗錢、詐欺犯行，9成牙醫師坦承配合逃漏稅，少部分表示僅提供帳戶，否認知情，高雄地檢署26日偵結，將謝尚廷兄弟檔及妹妹，以及23名牙醫師、員工，洗錢、詐欺等罪起訴。

事實上，謝尚廷2019年起到2023年開始大量聘請密醫，替3萬多名患者洗牙、拔牙，賺進5710萬元營收，為此有人看不下去向衛生局檢舉，案件卻不了了之。

ABC牙醫聯盟涉嫌聘請17密醫詐領健保費，還設立許多內規隱匿真實收入。（圖／翻攝ABC牙醫聯盟官網）

對此，衛生局回應，2019年12月10日接獲民眾陳情，維泰牙醫診所看診醫師疑似密醫，隨即執行無預警稽查，當時雖依據相關事證，經審認有違醫師法28條之虞、並針對當事人及負責醫師進行行政處分。後經當事人不服，提起行政訴訟後經法院判定「未構成密醫行為」確定。

另外，衛生局於2023年依法再針對鳳山ABC牙醫診所進行稽查蒐證。依據當場「現行事證」無照密醫為患者診療牙齒、數位印模及矯正等違法醫療行為。確認其未具牙醫師資格卻從事牙科醫療業務之「密醫行為」明確，於同年3月27日即主動檢據相關事證函送台灣高雄地方檢察署偵辦，經全案業經司法調查疑涉非法事證提起公訴。

更多三立新聞網報導

高雄海霸王1死…工人「卡堆高機墜5樓」變形亡！外包商殯儀館下跪

網黃好市多「掀衣露奶」：把自己賣掉！身分被起底…警遇大難題

「海鯤號」第4次海測！高雄港直播「23：57切黑頻」改播這畫面

高雄2國中生「噴75%酒精引火」！校方證實回應了

