Abc牙醫遭控密醫治療3萬人、洗錢詐健保…本土牙醫4大改革

Abc牙醫涉嫌聘用密醫、詐健保與洗錢，暴露醫療體系長年被忽視的制度漏洞。（圖片來源／freepik）

近日，高雄地檢署偵結起訴案指出，被視為全台最大牙醫連鎖體系之一的「Abc牙醫聯盟」涉嫌聘用多名未具合法牙醫師資格的「密醫」看診、詐領健保、逃漏稅、洗錢等重大犯罪。

根據檢調資料指出，Abc牙醫聯盟由其創辦人謝尚廷（及其家族成員）主導，涉嫌於2019年起大規模聘用17名未具我國牙醫師資格者（主要為「海歸」）擔任所謂「主治醫師／醫師」，在旗下多家診所為患者洗牙、補牙、拔牙、矯正等。

廣告 廣告

這些人並未通過國內牙醫師資格考試（國考），也沒有合法實習資歷，但卻執行醫療業務，5年間替超過3萬名病患看診。

檢調統計，自2016至2023年間，Abc旗下約12間診所的營業額高達約29億元，為掩蓋龐大現金收入，集團內訂「醫師一律以現金領薪」、「各分店自費收入全數交由司機清點再由財務保管」等制度，並極力減少開立自費收據，使許多收入完全脫離帳面。

檢方更進一步發現Abc不僅詐領健保費（總計約5,700多萬元），後續更傳出集團逃漏稅9億多元、洗錢29億等，還透過人頭公司、假分紅與資金拆分手法，讓所得從實際執業者／醫師身上轉移、隱匿。最終，高雄地檢署11月26日偵結後，依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》、《刑法》詐欺等罪起訴，被起訴的人數包括謝家兄妹與23名牙醫師、員工共26人。

此案震動各界，對民眾健康造成高度風險，也引發台灣基層牙醫師協會（本土小牙醫聯盟）的強烈譴責與呼籲。

醫二代密醫、洗錢...基層牙醫：這不是個案，是制度災難

對於這起事件，台灣基層牙醫師協會在第一時間發表聲明，對於Abc的所作所為，表達「沉痛與嚴正譴責」。聲明指出Abc牙醫聯盟非法聘用密醫、不當申請健保、逃漏稅、洗錢，已嚴重危害全民健康權與健保制度公義。

台灣基層牙醫師協會召集人黃映綺指出，所謂「緩起訴 + 補考取得執照後即免刑責」的處理方式，根本讓密醫得以逍遙法外，不但缺乏應有懲處，也無法讓受害者安心。

協會呼籲：

1. 撤銷任何緩起訴、讓密醫與聘用者受實質法律制裁。

2. 政府機關（特別是衛福部、考選部、立法院）必須全面強化醫師資格認證制度，加強審查、落實醫療人員合法性，不應再透過所謂「假偏鄉計畫」或鬆綁實習名額等方式，製造密醫空間。

3. 加重處罰密醫及聘僱者

4. 要求公開密醫名單與不當受益者資產流向，還全民一個清朗、公平、有品質的醫療環境。

黃映綺指出，「這17名波波密醫，不但沒有通過二階醫師國考、沒有執照，有些甚至連實習都沒有！5年來卻已經幫3萬多名病患看診，大賺黑心錢！」她進一步指出，這些波波密醫中有多人是醫師或院長的「醫二代」，「知法犯法，而其中一名密醫，更是國際牙醫校友會（波波校友會）前任會長！」

黃映綺強調，協會捍衛的不只是牙醫師的權益，而是所有民眾的健康信任與健保資源，要求政府正視並修補制度漏洞。

為何此案震撼整個醫療界？不只是財務，也關乎醫療倫理

這起案件的衝擊，不只在於金錢數字（詐領健保、逃稅洗錢），更在於破壞了民眾對醫療體系、對「合法牙醫」的信任，將自身健康交付給一群沒有國考、沒有合法執照、甚至可能連基本臨床實習都未完成的「密醫」，這樣的醫療行為形同賭博，對患者的健康與安全帶來極高風險，任何錯誤都可能造成無法逆轉的後果。

一名基層牙醫向《信傳媒》透露，「更嚴重的是，整個行為不只侵害個別病患，還直接動搖健保制度的根基。密醫在不具資格的情況下以詐領方式取得健保費，用全民的醫療資源進行不法獲利，讓本應公平分配的健保制度失衡。這對長期遵守規範的醫師與需要就醫的民眾而言，都是極不公平的剝奪。」

隨著調查深入，也浮現出Abc醫療集團背後更複雜的利益結構。該集團不僅以低價聘用密醫、壓低人力成本，更疑似透過多層公司架構、交叉金流與人頭公司，將龐大的不法所得洗白並合法化，形成制度化、可複製的犯罪模式。「這不只是個案，而是足以被複製、擴張的灰色產業鏈，一旦成形，將更難以防堵。」

基層牙醫也表示，這起案件也凸顯制度漏洞的嚴重性，「如果政府與主管機關對國外學歷、海歸醫牙系學生缺乏嚴格審查，沒有落實實習要求、考試門檻與人數限制，那麼在法律邊界遊走的密醫行為可能再次死灰復燃。只要制度缺口存在，就會有人鑽漏洞、趁勢牟利，而受害的終究是民眾與整體醫療環境。」

為民眾、為醫療品質，本土小牙醫再次呼籲

當牙醫看診不再秉持「專業信任」而只是「賺錢工具」；當健保、保險制度被濫用，只為利益最大化；當自費現金與不透明金流成為常態，背後是患者的風險與社會信任的崩壞。

本土牙醫呼籲，真正重要的不是規模、不是營收，而是醫療本質 — 病患安全、專業資格、透明制度、公平競爭。

未來，需要更多關注和監督，且政府、立法單位、健保與監管機構，能真正落實改革，讓類似弊案不再重演。

(原始連結)





更多信傳媒報導

菲律賓打算採購南韓4.5代半隱形戰機 為5代F-35的經濟型替代方案

總談判代表楊珍妮：台美關稅「再往下且不疊加」機率非常高 談判未含替美訓練勞工

南韓券商Kiwoon看好三星明年獲利大增1.3倍 拼2奈米年底良率要到70% 2027年晶圓代工部門賺錢

