ABF載板訂單接不完！ 欣興：追加明年資本支出至254億元

欣興為因應客戶需求，追加明年資本支出預算至254億元。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕為因應大型CSP(雲端服務提供商)客戶訂單不斷增加，IC載板欣興(3037)決定加碼明年31%資本支出預算，欣興今日公告董事會決議調整明年資本支出預算及新增明年長交期設備預下訂單金額，欣興指出，明年資本支出預算由約194億元，再增加約60億元，增加後總金額約為254億元，並通過明年進機之長交期設備採購訂單金額約25億元，主要配合營運需求、新建廠房並提升製程能力。

欣興目前為國際四大CSP的載板主要供應商，由於客戶對明年目標相當積極，明年AI ASIC訂單和今年相較將呈倍數成長，至於供應仍受限於上游材料缺貨，若原物料供應吃緊紓解，出貨量有望快速放大，隨著楊梅廠與光復廠的高階ABF載板放量，產能利用率拉升，有助進一步拉高整體平均單價(ASP)與獲利。

