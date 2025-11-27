Aboard AI 以「AI Agent」引爆貿易資訊革命 打造無痛升級的智慧報關生態系

圖▲創辦人楊皓博打造Aboard AI解決傳統報關系統的痛點。（圖/Aboard AI提供）

在全球供應鏈面臨地緣政治與貿易戰的高度震盪下，傳統報關產業正迎來一場關鍵的數位轉型。由資深物流實務專家楊皓博創辦的 Aboard AI，宣布成功開發以 AI 為核心的跨境貿易系統，透過獨創的「智慧外掛」模式，打破報關行、貨代與貨主之間的資訊孤島。不僅破解產業三十年來的數位化僵局，開啟台灣貿易科技（TradeTech）的新藍海，更獲台驊控股旗下台灣航空貨運承攬及三錸企業青睞，攜手開拓美國市場，提升貨主與貨代國際競爭力。

痛點：三十年舊系統僵化，產業陷入「活到老學到老」困境

報關是全球物流效率的隱形關鍵，卻長期受困於高門檻與低數位化的結構。楊皓博指出，現行的報關系統架構多源自 1990 年代政府推動電子化時期的產物，屬於「工具化」而非「平臺化」設計。這種封閉且僵硬的架構，導致新應用無法生長，許多貨代業者被迫使用操作介面過時的系統，新進人員學習成本極高，產業陷入「活到老、學到老」的無奈循環。

「台灣每年約有一千三百萬張報關單，這不只是行政作業，更是牽動數十萬物流費與百萬貨值的核心數據節點。」楊皓博強調，Aboard AI 的目標是將報關從單純的行政手續，轉化為驅動數位經濟的商業循環。

解方：AI Agent 驅動，「先講求不傷身」的無痛升級

不同於市面上試圖推翻舊系統的激進做法，Aboard AI 採取**「先講求不傷身，再講求降本增效」**的策略。楊皓博團隊研發出能與既有系統並存的「智能外掛」，讓業者在不改變核心架構的前提下，實現數位轉型。

Aboard AI 的解決方案包含兩大互補結構：1.貨代端（Forwarder）— AI 報關協作平台（CSP）： 透過 AI 自動化處理文件判讀與資料比對，效率提升 2 倍以上，並能無縫串接舊系統。2. 貨主端（Shipper）— 全球關務系統（GCS）： 提供企業級資料透明化，協助貨主進行風險預警，並以此數據活化信用保險與供應鏈金融。

更具突破性的是 AI Agent（人工智慧代理人） 的導入。相較於傳統自動化，AI Agent 能自主判斷任務、跨平台抓取資料、生成文件，甚至學習資深員工的經驗，避免知識斷層。這讓報關流程從「自動化」進化為「智慧化」，真正將人力從繁瑣操作中解放。

佈局：攜手貨主、貨代，打造可複製的國際盃模式

儘管報關常被視為冷門領域，但台灣市場規模實達百億元級，且擁有極高的數據含金量。Aboard AI 雖成立時間短，但憑藉技術壁壘與不到 3 個月完成 MVP（最小可行性產品）的開發速度，已展現強大潛力。

目前，在 NiEA 全國創新創業總會引薦下，Aboard AI 已與台驊控股旗下的台灣航空貨運承攬及專注半導體設備的三錸企業展開策略合作。三方採取「前店後倉」模式，整合報關、物流與供應鏈管理，並在美國成立經銷公司，這套「台灣製造」的 AI 解決方案將與客戶共同出海。

願景：重塑產業規則，邀約資本共建數據新藍海

「Aboard AI 不只是系統，我們正在打造一條中立的貿易資訊高速公路。」楊皓博表示，隨著 AI 技術成熟，報關資料將成為支撐貿易決策、金融授信的重要資產。團隊目前已整合貨主、貨代、創投與協會資源，並申請快速審案專利，構建技術與市場的雙重護城河。

在這個全球貿易鏈重組的關鍵時刻，Aboard AI 邀請投資人與合作夥伴登船（Welcome Aboard），共同將台灣打造為智慧貿易的試驗基地，掌握這波具備全球複製力與產業剛需的結構性藍海機會。欲近一步了解Aboard AI系統，可上https://aboard-ai.com/查詢。