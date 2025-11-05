ABS與西門子DISW推造船數位化轉型

根據英國航運相關網站表示，美國船級社（ABS）與美國西門子數位工業軟體公司（Siemens Digital Industries Software，下稱DISW）今年十一月四日簽署合作備忘錄（MOU），共同推動船舶設計與建造階段的船級審查流程數位化轉型。

此次合作將著重於推進產品生命週期管理（PLM）技術應用，以提升整艘船舶在生命週期中的效率、資料完整性與法規遵循性。該備忘錄為兩家公司建立長期合作框架，涵蓋多項計畫，包括：在三維設計階段應用船級規範、以模型為基礎驗證與數位孿身（digital twin）整合、船舶設計方與船級社間安全資料交換、及聯合研究與技術研討會等。此次合作將結合ABS的PLM平台「ABS Freedom」與西門子DISW的「Xcelerator」平台，協助業界在滿足海事法規同時，強化數位分身與模擬技術於法規遵循及船級認證中的應用。

ABS高級副總裁暨首席技術長萊恩（Patrick Ryan）表示，ABS很榮幸能與全球人工智慧驅動的PLM軟體領導者西門子攜手合作，開發整合性介面，運用資料導向工具協助設計決策，並以數位方式精簡船級作業流程。

西門子數位工業軟體公司PLM產品執行副總博曼（Joe Bohman）指出，船級認證是船舶設計與建造流程中核心環節，該公司很高興與ABS簽署合作備忘錄，建立戰略夥伴關係，以加速並適應海事船級流程的數位化轉型。