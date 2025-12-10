ACC非洲院童巡演將登場 中市府邀民眾為孩子們加油

ACC非洲院童巡演將登場，中市府副秘書長張大春邀民眾到場欣賞，為孩子們加油。（圖：中市府提供）

在非洲救助逾2萬名孩童的阿彌陀佛關懷中心（Amitofo Care Centre，ACC），定明年1月2日，在台中中山堂推出「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演，10日到中市府舉辦宣傳活動，來自賴索托的26名院童以歌舞、鼓樂與燦爛笑容，打動在場官員，副秘書長張大春預祝巡演圓滿成功，邀民眾到場欣賞，為孩子們加油。

張大春說，ACC今年以全新方式呈現巡演內容，特別融合20週年紀錄片《非常》中的動人片段，搭配院童精心準備的歌舞演出，讓觀眾能更深入認識ACC在非洲長年投入的教育、照顧與文化交流工作。ACC陪伴無數孩子走過生命的艱難，也見證他們從困境中站起、綻放希望，這份感動將透過舞台傳遞給臺中的每一個觀眾。

張大春也分享，台中市同樣重視兒少的多元發展與身心健康，市府已設立青少年福利服務中心、友善青少年據點、守護家庭小衛星據點及弱勢兒少課後照顧據點，並推動多元適性培育及兒少代表培力計畫，幫助孩子探索自我、建立自信與社會技能，打造更友善、更支持兒少的成長環境，期待每位孩子都能健康、快樂、幸福地向夢想前進。

張大春說，ACC院童以感恩之心踏上國際舞台，勇敢展現自我、汲取成長，這段旅程將成為他們人生中無可取代的珍貴記憶。市府也誠摯邀請市民以行動支持孩子的勇氣與努力，有意觀賞者可至活動網站（https://reurl.cc/R91q96）索票，一起為孩子們加油。

ACC非洲院童巡演宣傳活動，由台中市府副秘書長張大春主持，社會局副局長林資芮、秘書處副處長李政峯、教育局主任秘書陳雅新、ACC法師釋心易及ACC賴索托院區院長吳奕慧等出席。（寇世菁報導）