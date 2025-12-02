ACC「藝起愛非揚」義賣與「行願非洲」巡演 12/4日起正式起跑

▲由愛心大使陳子強、陳謙文、王燦共同發起的「『藝』起愛『非』揚」ACC公益義賣活動，將在12月4日舉行盛大記者會。

【記者 陳法沛／台北 報導】一頂來自藝人的私藏帽子、一只伴隨明星走過重要時刻的背包，即將化身為非洲孩童課本上的文字與未來的光亮。

「12月4日下午兩點，臺北客家文化中心將見證一場溫暖的起跑。」由愛心大使陳子強、陳謙文、王燦共同發起的「『藝』起愛『非』揚」ACC公益義賣活動，將在此舉行盛大記者會。活動匯集了超過36位藝人的無私捐贈，所有義賣所得將全數挹注於阿彌陀佛關懷中心(ACC)，用於非洲孤兒的教育與醫療援助。

緊隨其後的，是將於全台五地展開的2025年「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演，這趟旅程承載著超過2,000名孩子翻轉人生的故事。

星光匯聚 以愛為名的公益起跑

12月4日，是活動的宣告，更是愛心的匯聚。當天下午兩點在臺北客家文化中心3樓A廳，由普賢教育基金會主辦的公益盛事將拉開序幕。

記者會標誌著為期四天的「藝起愛非揚-明星義賣」室內園遊會正式啟動。從12月4日至7日，每日上午九點至晚間六點，同一地點將化身為愛心市集；由方馨、黃少祺、謝承均、王樂妍、陳珮騏等卅餘位藝人，捐出了自己珍愛的私人物品：可能是戲中的一套服飾、一件意義非凡的飾品，或一個陪伴多年的包包。每件小物都承載著故事，而它們的二次生命，將為遠在非洲的孩子換取教育機會與健康保障。

▲卅餘位藝人捐出珍愛的私人物品：可能是戲中的一套服飾、一件意義非凡的飾品，或一個陪伴多年的包包。每件小物都承載著故事，而它們的二次生命，將為遠在非洲的孩子換取教育機會與健康保障。

20個攤位搭建慈善舞臺的行動參與

這場公益園遊會規劃豐富的參與方式，現場將有20個主題攤位，內容涵蓋明星小物、企業公益商品及各類互動活動。

出席藝人有：

大牙、方馨、王振復、王樂妍、王燦、布蘭妮、江宏恩、江國賓、余政鴻、兵家綺、吳申梅、巫宗翰、林小樓、林昀希、姚采穎、胡嘉愛、胡翡翠、唐玲、馬靚辳、高允漢、高欣欣、梁佑南、陳子強、陳立芹、陳珮騏、陳謙文、華千涵、黃少祺、黃鳳儀、黃導爆爆、楊小黎、潘映竹、鮑正芳、謝承均、簡沛恩、蘇霈(按照姓氏筆畫排列)。

源自佛法的無疆大愛

ACC的行動，深深植根於佛教 「無緣大慈，同體大悲」 的精神。這份跨越種族、國界的慈悲，是ACC創辦人慧禮法師自1992年發願深耕非洲的初心；法師將佛教的慈悲濟世與中華文化的仁愛思想相結合，在非洲推行「法傳非洲，續佛慧命；感恩本土，回饋非洲」的宏願。

ACC不只提供孤兒溫飽，更重視文化傳承與教育紮根！院童們除了學習當地語言與知識，也接觸中華文化與佛法智慧，成為融合多元文化、心懷感恩的世界公民。為此正是一種最深層的文化交流～以愛為共同語言、以教育為希望橋樑。

▲所有義賣所得將全數挹注於阿彌陀佛關懷中心(ACC)，無法到現場的善心人士，也歡迎認購助養包。

非洲童聲唱響的台灣巡禮

義賣活動的暖流之後，接續的是直抵心靈的藝術盛宴。2025年「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演，將由來自「天空之國」賴索托的ACC院童擔綱。孩子們將用歌聲、舞蹈與真摯地表演，訴說他們的生命故事。巡演特別融入了ACC廿週年紀錄片〈非常〉的精髓，讓觀眾能更深入理解ACC在非洲逾32年的耕耘與超過2,000名孩童的生命轉變。

巡演將走遍台灣北、中、南重要藝文場館：

12月6日，首演將於新北市三重區綜合體育館2樓演藝廳登場。

12月19日，南下至臺南成功大學成功廳。

12月21日，在新竹縣政府文化局演藝廳演出。

12月23日，回到臺北城市舞臺。

最終場於2026年1月2日，在臺中市中山堂溫馨壓軸。

▲12月16日高雄漢神巨蛋場感恩餐會資訊。

從一件義賣品到一生改變的永續善行

ACC的善業，是一場永續的生命工程！從早年馬拉威的第一所院區，到如今在非洲多國設立孤兒院與學校，ACC建立了收養、教育、培養的完整體系；孩子們在這裡獲得不只一餐溫飽、一處屋簷，更有翻轉命運的知識與技能。許多院童長大後成為醫生、教師、工程師，甚至回到ACC服務，將所受的愛心接力傳遞下去。

正是慈善如此動人的循環：今日受助的孩童，成為明日助人的棟樑。您的參與，無論是購買一件義賣品，還是走進劇場觀賞演出，都是在為這個正向循環注入能量。

12月6日，新北市三重綜合體育館的演藝廳裡，來自賴索托的ACC孩子們將唱起第一聲感恩；隨後，他們的腳步與歌聲將遍及台南、新竹、臺北，最終在2026年1月2日於臺中中山堂落下巡演的帷幕。

此刻，一個來自螢光幕的簽名帽，或戲裡的一件珍貴戲服，正靜靜躺在義賣攤位上，等待被賦予新的使命～這些物品價格或許有標籤，但它們所轉換成的希望無價！(照片提供/ACC)