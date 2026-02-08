在Elon Musk接手Twitter，並且使其成為現在的X之後，「社群筆記」 (Community Notes)已經成為該平台對抗假新聞與誤導資訊的核心機制。不過，完全依賴人工撰寫與審核的筆記往往緩不濟急。

加速打假效率！X測試讓AI寫「社群筆記」初稿，Grok變身糾察隊助手

為了提升效率，X證實正在進行一項名為「協作筆記」 (Collaborative Notes)的新實驗功能，將讓X背後的Grok AI模型撰寫筆記的「初稿」，再由人類貢獻者進行修訂與評分。

人類點菜，AI上菜

根據X官方公布資訊，這項新功能將改變社群筆記的運作流程。過去，當一篇貼文需要被標註時，必須等待貢獻者從零開始撰寫內容，並且附上來源。而在「協作筆記」的實驗中，當具備資格的貢獻者對某篇貼文提出筆記請求時，系統會自動透過AI生成一份筆記草稿。

這份由AI快速生成的草稿並非最終版本，人類貢獻者可以對其進行評分、建議修改，或是補充額外資訊。X表示：「當收到新的建議與評分時，系統會審核這些輸入內容，並判斷是否能讓筆記變得更有幫助，進而決定是否更新筆記版本」。

Grok參戰，目標是「快」與「準」

負責監管社群筆記的X高層Keith Coleman表示，此實驗功能背後的AI模型正是Grok。目前不少X用戶早已習慣在討論串中標記@grok，藉此詢問事實查核。Keith Coleman指出，如果這項實驗功能順利成功，未來這種「建議-反饋」的循環機制也可能開放給API端的AI筆記撰寫者。

為何要導入AI？

• 速度：社群筆記最常被詬病的就是「太慢」，往往假訊息已經傳遍全網，筆記才姍姍來遲。而AI能在幾秒內生成初稿，大幅縮短反應時間。

• 訓練模型：Keith Coleman強調這是一個讓模型「變聰明」的過程。透過人類互動對AI草稿持續修正，讓Grok能學習到更高品質的邏輯與事實判斷能力 (即RLHF基於人類回饋的強化學習機制)。

目前這項功能僅開放給擁有「頂級撰寫者」 (Top Writer)狀態的資深貢獻者使用，未來預計會逐步擴大測試範圍。

