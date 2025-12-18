ACCUPASS 領航美業趨勢，「美業行銷趨勢年會」圓滿落幕！近 200 位產業代表共探 2026 成長新動能！
▲ 美業行銷趨勢年會活動現場照。 (照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
在市場快速變動、消費者行為全面升級的關鍵時刻，美業正站在新一波成長拐點。由亞洲最大活動平台 ACCUPASS 主辦的《美業行銷趨勢年會—看見美看見商機，美業行銷的下一個黃金年代》，於 12 月 11 日 在台北捷運展演廳盛大登場並圓滿落幕，成功匯聚近 200 位 美業品牌主、連鎖經營者、美容創業者與行銷專業人士齊聚一堂，成為年底美業最受矚目的產業交流盛會之一。
本屆年會以「體驗 × 行銷 × 科技」為核心主軸，透過多場主題演講、跨界分享與焦點對談，從市場趨勢、品牌經營到科技應用，系統性剖析 2026 年美業發展的關鍵變化與潛在商機。ACCUPASS 指出，此次活動不僅展現平台在大型產業型活動策展與執行上的整合實力，也回應產業對實務導向內容與前瞻視角的高度期待，為美業迎向下一個黃金年代奠定重要里程碑。
從品牌信任出發 IP 成美業關鍵競爭力
▲「超老闆」孔文於美業行銷年會分享自身經營 IP 的歷程。(照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
年會開場由女性創業家 「超老闆」孔文 分享品牌經營歷程。她指出，美業並非被電商打敗，而是輸給更懂數位經營的競爭者。現代消費者的選擇建立在內容、演算法與信任之上，品牌必須透過穩定輸出的數位內容與清楚的品牌 IP，才能在市場中累積長期信任關係。
AI 成為產業核心 系統化經營助力業績成長
▲ 威許移動執行長 William 徐子軒指出真正驅動業績成長的關鍵在於會員經營與系統能力的建立。(照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
隨著 AI 技術快速發展，數位工具已成為美業經營不可或缺的一環。威許移動旗下、致力於提供美業整合解決方案的品牌「美業歐爸」，其執行長 William 徐子軒 指出，真正驅動業績成長的關鍵在於會員經營與系統能力的建立。他強調，美業品牌可透過 LINE 作為入口，整合曝光、預約與行銷流程，實現「一次完成」的顧客旅程，進而創造高回購率與高顧客終身價值。
▲ nuva 創辦人 林上哲現場展示 AI 超級助理的實際運用。(照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
AI 教育工作者、nuva 創辦人 林上哲 則提出「2+2+2」AI 理念，鼓勵從業者認識 2 種 AI 助理、掌握 2 種應用技巧，並正視面對 AI 的 2 大挑戰。他表示，在 AI 普及的未來，科技能讓人走得快，但人文與思考深度，才能讓品牌走得遠。
▲ 台灣奇士美化粧品股份有限公司 李琳媛 總經理分享到，台灣在 2024 年的美妝產值高達 2,132 億元。(照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
此外，台灣奇士美化粧品股份有限公司總經理 李琳媛 亦分享台灣美妝產業的三大優勢：「AI × 氣候 × 科研」。她指出，台灣美妝產業不需追隨國際趨勢，而應透過 AI 深度理解肌膚需求，鎖定全球約四成位於濕熱氣候帶的消費市場，把握產業轉型關鍵契機。
品牌行銷全面進化 短影音與口碑成主戰場
▲ 不可能影音創辦人 王柏欽 介紹 多項短影音的經營策略。(照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
在品牌經營層面，多位講者一致指出，社群行銷已從單向曝光，轉向「短影音＋口碑推薦」的整合策略。台灣最大短影音獎項「金刻獎」主辦人、不可能影音創辦人 王柏欽 分享，短影音平台以用戶導向的演算法為核心，美業品牌若要成功出圈，必須兼具資訊價值、多元畫面與情緒引導，才能創造記憶點。
▲ QSearch 創辦人 周世恩 網紅不再憑感覺，需要多維度數據化名單管理 。(照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
專注於社群趨勢與聲量分析的 AI 工具平台 QSearch 創辦人 周世恩 則指出，消費者不再單純依賴廣告，而是轉向 Dcard、Threads 等平台尋找真實使用經驗。流量分散的時代，品牌需要的不是更多廣告投放，而是真誠且有效的口碑經營。
▲ 社群經營達人 冒牌生(楊立澔) 表示成功是可以複製的，選題也是。 (照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
百大暢銷作家暨社群經營達人 冒牌生（楊立澔） 也分享，品牌若想長期累積影響力，應從選題策略著手，鎖定最具共鳴的內容定位，才能實現持續漲粉與商業轉換。
體驗型活動成趨勢 真實與人性引發深度共鳴
▲ ACCUPASS CEO 謝耀輝 (John Sie) 從平台角度出發，分享多種體驗行活動案例。 (照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
而身為本次活動主辦方——活動指標平台的 ACCUPASS，本次亦由 CEO 謝耀輝（John Sie）進行主題分享。John 以長期觀察活動產業與消費行為變化的視角指出，隨著數位資訊高度飽和，單向傳遞已難以建立品牌記憶，「體驗型活動」正成為品牌與消費者之間最具溫度與信任感的連結方式。透過實體互動與沉浸式設計，活動不僅回應療癒、悅己等個人需求，更重新串聯人與人之間的社群關係，為品牌創造長期價值。
他進一步分享，ACCUPASS 作為橫跨報名、內容與科技服務的活動平台，持續協助主辦單位將活動從單次執行，升級為可累積數據、延伸內容與深化關係的經營場域。John 強調，未來活動不再只是「辦一場活動」，而是成為品牌策略中不可或缺的核心接觸點，也為美業及各產業提供更具延展性的成長可能。
▲ 焦點對談時段，由藝人黃小柔(右上)、中華民國美容法律協會創會理事長 邱毓哲(左下)，以及 BY YAN PERFUME 品牌主理人 顏詣縝 Emma (右下)共同從內在心理、外在法律等方面共同討論美。 (照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
本屆美業行銷年會更加入獨特的焦點對談環節，以「真實的美與人性的光影」為題，由 ACCUPASS 營運總監 Leslie 主持，邀請資深藝人／作家黃小柔、中華民國美容法律協會創會理事長邱毓哲，以及 BY YAN PERFUME 品牌主理人顏詣縝 Emma 共同參與，從創作、法律與品牌實務三個面向，深入探討美業在高關注、高風險時代下的真實價值。
發行創作小說《黑色福音》的黃小柔，從演藝圈第一線經驗出發，分享在高度放大外在標準的環境中，如何面對自我質疑、完成內在成長與心理調適。邱毓哲理事長則以產業實務切入，提醒從業者不可忽視制度與風險管理的重要性，並提出「誠實不是道德，而是風險管理」的關鍵觀點，引發現場深度討論。顏詣縝 Emma 則以香氛品牌經營者的視角指出，在 AI 技術快速發展的當代，科技可以複製香調與技術，卻無法複製人的真心與選擇，為對談畫下極具溫度的註腳。
三方觀點交織，讓本場對談成為年會中最受矚目的亮點之一。
多項科技支援加乘體驗 ACCUPASS 打造高效互動的活動新標準
為全面升級活動體驗與現場互動，本屆《美業行銷趨勢年會》整合多項 ACCUPASS 科技服務，展現平台從報名、現場到內容擴散的完整活動支援能力。ACCUPASS 指出，此次活動特別使用 ACCUPAI 雲攝影服務，即時捕捉年會精彩畫面，並同步開放講師與與會者於活動進行中快速取得影像素材，大幅降低活動後製與素材流通的時間成本。
透過即時影像回傳與社群分享機制，與會者得以在活動當下即完成內容曝光，不僅有效提升參與感與互動度，也協助講師、品牌與主辦單位延伸活動影響力，將單點活動轉化為可持續擴散的內容資產。搭配現場好禮加碼與數位化互動設計，成功引發與會者熱烈回響，充分體現 ACCUPASS 以科技賦能活動、協助主辦單位創造更高商業與品牌價值的核心服務定位。
▲ 美業行銷年會 ACCUPAI 雲相簿可及時呈現活動現場畫面。(照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
此外，為回饋與會者的熱情支持，年會亦攜手 微媞生技、FAD 1、KISSME、BY YAN PERFUME、XÜNI 薰尼生活、頂超生技、美業歐爸 等多家品牌合作夥伴，提供總價值超過 5,000 元 的精選好禮，讓參與者在吸收趨勢知識與實務經驗之餘，也能將實用資源與驚喜滿載而歸。
▲ 由 微媞生技、FAD 1、KISSME、BY YAN PERFUME、XÜNI 薰尼生活、頂超生技、美業歐爸 等多家品牌合作夥伴，共同提供的「完美好禮」讓現場參加者獲得滿滿的驚喜。(照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
多位與會者分享，本次年會不僅內容扎實，討論更貼近實際經營情境，從品牌經營思維、行銷策略到科技工具應用，皆提供可立即參考的實務觀點，也為業者思考 2026 年美業營運與行銷布局帶來清楚而具體的啟發。
ACCUPASS 持續深耕美業教育 攜手產業迎向新年代
▲ 本次參與年會工作人員與藝人黃小柔(左五)合照留念。(照片來源：ACCUPAI 雲攝影)
本次活動的發起人 ACCUPASS 營運總監 Leslie 表示，隨著市場競爭加劇與科技快速演進，美業正從「單點服務競爭」走向「系統化經營與信任價值累積」的新階段，品牌除了專業技術，更需要具備內容力、合規意識與長期經營思維，才能在高度透明的市場環境中持續成長。
ACCUPASS 觀察到，美業從業者對於實戰導向學習，跨領域整合與數位工具的需求正快速提升。未來平台將持續投入美業教育與活動策展，整合報名、內容、數據與行銷科技資源，推出更多結合法律、品牌經營與科技應用的跨域論壇與專業課程，協助品牌建立可複製、可擴張的營運模式。
主辦單位進一步透露，2026 年將擬定規劃一系列美業實戰型課程與主題活動，從經營策略、風險管理到科技應用，陪伴產業在變動中建立穩健基礎。同時，ACCUPASS 也期待與更多不同產業夥伴展開交流與合作，攜手探索內容、科技與產業整合的更多可能，共同推動產業升級與長期發展。
