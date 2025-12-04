針對索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment,SIE) 控告騰訊旗下遊戲《荒野起源》 (Light of Motiram)嚴重抄襲其遊戲作品《地平線》 (Horizon)系列一案，最新發展顯示雙方已達成初步共識，騰訊同意在訴訟期間，暫停該遊戲的所有公開宣傳與測試活動。

遭Sony指控抄襲《地平線》系列，騰訊同意暫停《荒野起源》宣傳與測試

遭指「奴隸式抄襲」，視覺與機械獸極度雷同

這起爭議源於騰訊子公司Polaris Quest開發的開放世界生存遊戲《荒野起源》，無論是遊戲設定、機械獸設計、甚至角色造型，都與索尼互動娛樂的《地平線 期待黎明》 (Horizon Zero Dawn)及其續作有極高的相似。

廣告 廣告

索尼互動娛樂在訴狀中直指該作為「奴隸式抄襲」 (slavish clone)，指控騰訊刻意造成消費者混淆。儘管騰訊辯稱該作是多人合作生存遊戲，與《地平線》的單人動作冒險玩法不同，但其視覺元素與行銷素材的雷同程度，仍讓索尼互動娛樂決定訴諸法律。

遭Sony指控抄襲《地平線》系列，騰訊同意暫停《荒野起源》宣傳與測試

騰訊同意暫停宣傳，換取更多回應時間

根據雙方提交給法院的文件，騰訊承諾在法院針對索尼互動娛樂提出的初步禁令 (preliminary injunction) 進行審理期間，將不會進行任何新的公開測試或宣傳活動。此外，騰訊也承諾不會將遊戲發售日提前至2027年第四季之前。

作為交換，索尼互動娛樂同意給予騰訊更多時間來準備針對禁令的回應。

雙方將於明年1月對簿公堂

騰訊目前已提出駁回訴訟 (motion to dismiss)的請求，認為索尼互動娛樂的指控缺乏依據，並且主張「名氣不能創造商標權」 (fame does not create a trademark)。

雙方已經共同請求法院將禁令審理與駁回動議的聽證會合併，預計最快將於2026年1月29日舉行。屆時，這場關於遊戲創意邊界與版權保護的法律攻防戰，將迎來關鍵性的裁決。

更多Mashdigi.com報導：

Google測試以AI生成標題、讓人快速閱讀的功能，但出現擅自改寫原文明意、誤導性內容令人擔憂

AWS強調以Nova Forge功能讓客戶自治模型調整更具彈性，保有更高可靠度

印度強制手機預載「Sanchar Saathi」防詐App，但蘋果似乎將以隱私與資安為由拒絕配合