Rockstar Games近期捲入勞資爭議風暴，針對該公司於今年10月無預警解雇31名員工一案，英國首相Keir Starmer在國會質詢壓力下表示，政府將正式介入，並且「審視」此事件，以確保勞工權益未受侵害。

遭指控打壓工會？Rockstar Games解雇31名參與工會組織員工，英國首相表態將介入調查

私下組工會成導火線？官方稱「嚴重不當行為」

這起爭議源於31名遭解雇的員工，全數皆為一個用於組織工會的私人Discord群組成員。Rockstar Games官方以「嚴重不當行為」為由將其開除，並且指控這些員工在公司外部洩露機密資訊。

不過，英國獨立工人聯盟 (IWGB) 對此說法強烈反彈，直指此舉是為了尋求法律掩護的打壓手段，更形容這是「遊戲產業史上最明目張膽且無情的破壞工會行為」。一名被解雇的員工匿名表示，這顯然是惡意且毫無歉意的打壓，並且強調被解雇者許多都是對開發遊戲至關重要的優秀人才。

逾200員工連署聲援，抗議延燒全球

事件爆發後，英國獨立工人聯盟已於今年11月正式對Rockstar Games提起法律訴訟。隔日，Rockstar North工作室有超過200名員工簽署聯名信，譴責公司的解雇決定，並且要求管理層讓受害員工復職，而抗議活動也從Rockstar North愛丁堡總部外，一路延燒至倫敦、巴黎與紐約等地。

議員批公司態度強硬，首相：深感關切

促成此次首相表態的英國國會議員Chris Murray透露，他曾與Rockstar Games會面討論此案，但對方起初竟要求議員簽署保密協議才准進入，雖然後來撤回要求，但Chris Murray表示會議並未消除其疑慮。

Chris Murray指出，他不認為該公司的處置流程符合英國勞動法規，並且完全不清楚這31人究竟做了什麼足以構成立即解雇。

對此，英國首相Keir Starmer在回應Chris Murray質詢時強調，每一位勞工都有加入工會的權利，並且形容此案「令人深感關切」。他承諾相關部會首長將會針對此案進行深入了解，同時確保勞工不會因為加入工會而面臨不公平的後果。

