Yahoo奇摩3C大事紀

Acer、MacBook排排站！最值得入手的4款創作者筆電 輕薄便攜到效能怪獸完整解析

Yahoo奇摩3C大事紀
Acer、MacBook排排站！最值得入手的5款創作者筆電 輕薄便攜到效能怪獸完整解析
Acer、MacBook排排站！最值得入手的5款創作者筆電 輕薄便攜到效能怪獸完整解析

對於專業創作者來說，一台好的筆電就像是延伸自己創意的重要夥伴，無論你是影片剪輯師、平面設計師、攝影師還是3D動畫師，選對工具能讓創作效率倍增，近年創作者筆電市場競爭激烈，各大品牌紛紛推出搭載最新AI運算晶片和強大顯示卡的機種，以下嚴選四款人氣創作者筆電，從輕薄便攜到效能怪獸，幫助你找到最適合自己的創作夥伴。​（文：費司特，圖：Acer、各品牌提供）

先來了解創作者筆電的選購重點，首先是處理器效能，建議至少選擇Intel Core i7/i9或AMD Ryzen 7/9以上等級，才能應對多工剪輯與高效輸出，其次是顯示卡規格，若有影片剪輯或3D製作需求，至少需配備NVIDIA RTX 4060等級以上獨顯。記憶體與儲存空間方面，最低建議16GB RAM加512GB SSD起跳，並保留升級空間，最後別忘了螢幕表現，建議使用14吋以上並支援高色域顯示(如100% DCI-P3或sRGB)，這對修圖與調色至關重要。​

關注1.「Acer Swift X 14 AI」輕薄與效能的完美平衡

Acer Swift X 14 AI是今年創作者筆電市場的新星，以輕薄機身容納強大效能而備受矚目，筆電搭載AMD Ryzen AI 9 365處理器，擁有高達50 TOPS的NPU AI運算能力，並配備NVIDIA GeForce RTX 5070獨立顯卡，讓AI加速工作流程成為現實。

廣告
「Acer Swift X 14 AI」輕薄與效能的完美平衡
「Acer Swift X 14 AI」輕薄與效能的完美平衡

14.5吋3K OLED螢幕支援100% DCI-P3廣色域和Calman色彩認證，色彩準確度極高，重量僅1.57公斤，厚度最薄處不到1公分，卻擁有76Wh大容量電池可提供約11小時續航力，配備大型觸控板和支援MPP 2.5觸控筆，還有180度翻轉螢幕設計，非常適合需要外出工作的創作者。雙Thunderbolt 4連接埠、HDMI 2.1和MicroSD讀卡機等豐富介面，讓周邊擴充更靈活，是創作者追求便攜性與效能平衡的理想選擇。​

關注2.「Dell 16 Premium」創意工作者的無敵艦隊

「Dell 16 Premium」創意工作者的無敵艦隊
「Dell 16 Premium」創意工作者的無敵艦隊

Dell 16 Premium專業創意工作者打造的旗艦機種，搭載最新Intel Core Ultra 9處理器，最高可配備Core Ultra 9 285，擁有22核心設計和高達5.7GHz時脈，NVIDIA GeForce RTX 4090顯卡配備24GB GDDR6記憶體，視頻記憶體充足，可輕鬆應對複雜3D渲染和4K影片剪輯工作。

16吋OLED多觸控螢幕(3840x2400解析度)支援120Hz更新率，色域覆蓋範圍達100% Adobe RGB和99.5% DCI-P3，色彩精準度業界頂尖。配備完整I/O介面包括Thunderbolt 4、USB-C、HDMI 2.1和SD Express讀卡機，連接周邊無縫無阻。機身採用航太級鎂鋁合金材質，經過軍規認證測試，耐用性極佳。Dell 16 Premium的96Wh大電池搭配高效能散熱系統，可維持全天工作續航，特別適合需要高效能的攝影師、影像師和3D設計師。

關注3.「MacBook Pro 14 M4」蘋果生態系的創作利器

「MacBook Pro 14 M4」蘋果生態系的創作利器
「MacBook Pro 14 M4」蘋果生態系的創作利器

對於深耕蘋果生態系的創作者來說，MacBook Pro 14搭載M4晶片仍是首選，M4晶片配備10核心CPU(4個效能核心+6個效率核心)和10核心GPU，搭配16核心神經引擎，AI運算能力比M1快3倍以上，14.2吋Liquid Retina XDR顯示器解析度達3024x1964，支援1000 nits SDR亮度(戶外可達1000 nits)和1600 nits HDR峰值亮度，ProMotion技術提供120Hz自適應更新率，滑動和操作都極為流暢。

三個Thunderbolt 4連接埠、HDMI和SD讀卡機滿足各種擴充需求，續航力可達16-24小時，是Windows筆電難以企及的水準。MacBook Pro 14的優勢在於優異的效能功耗比、頂級螢幕品質和超長續航力，特別適合影片剪輯、音樂製作和平面設計等領域的專業創作者。​

關注4.「MSI Creator A16 AI+」AI世代的創作旗艦

「MSI Creator A16 AI+」AI世代的創作旗艦
「MSI Creator A16 AI+」AI世代的創作旗艦

MSI Creator A16 AI+是MSI與AMD聯手打造的AI世代創作旗艦，搭載AMD Ryzen AI 9 HX 370處理器，擁有12核心設計和50 TOPS NPU AI運算能力，可加速影像處理、AI降噪和即時預覽工作流程。配備NVIDIA GeForce RTX 5080顯卡(16GB GDDR7)和64GB LPDDR5X記憶體，專業級效能毋庸置疑。16吋2560x1600 IPS觸控螢幕搭載165Hz高刷新率，100% DCI-P3廣色域和Delta-E<0.2色彩準確度，確保色彩表現精準無誤。

獨家MSI Creator Center軟體整合提供快速調校和工作流程優化，配備雙Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2和全尺寸SD讀卡機，連接性完善，機身採用輕量化設計，重量控制在2.2公斤以內，搭配完整散熱解決方案確保長時間穩定運作。MSI Creator A16 AI+融合AMD AI運算優勢與NVIDIA高效能顯卡，是追求AI加速創作流程的設計師和內容創作者最佳選擇。

如果你重視便攜性且經常外出工作，Acer Swift X 14 AI的輕薄設計和強大AI功能會是絕佳選擇；需要兼顧商務形象的自由工作者可考慮Dell XPS 15的經典設計；蘋果用戶毫無疑問應選擇MacBook Pro 14，優異的效能功耗比和超長續航力無人能敵；追求極致效能和大螢幕工作空間的專業創作者，MSI Creator Z17 HX Studio的17吋螢幕和頂級配置值得投資。

記住，最貴的不一定最適合，找到符合自己工作流程和預算的機種，才是最聰明的投資。

其他人也在看

陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。

Yahoo Tech ・ 1 天前
不遲到不早退、更不會頂嘴罷工！一上架就爆紅，你願意花60萬、買個「任勞任怨」機器人管家嗎？

不遲到不早退、更不會頂嘴罷工！一上架就爆紅，你願意花60萬、買個「任勞任怨」機器人管家嗎？

家用人形機器人的時代，真的要開始了嗎？打開X等社群平台，幾乎被一款高度擬人化的機器人NEO洗版，這款由新創公司1X研製、號稱是世界上第一個消費者完成版人形機器人，29日正式對外公告上市，它能幫助用戶處理家務，替你省下大把零碎時間。根據1X官方宣傳影片，機器人NEO被譽為史上「最安全、最有能力、最實惠」的人形機器人，將把長時間以來、人們心中的家用機器人幻想變為......

風傳媒 ・ 1 天前
隨時滿電反而傷手機？專家曝「3大充電雷區」

隨時滿電反而傷手機？專家曝「3大充電雷區」

生活中心／杜子心報導不少人在手機用久後都會發現電量容易沒電，大部分的第一反應通常是認為電池老化需要換電池了。不過，日本媒體近期報導指出，鋰離子電池在長時間滿電或高溫狀態下，內部化學反應會加劇，不僅讓電池容量快速衰退，還可能導致手機發熱、卡頓，甚至增加安全風險。想讓手機多撐幾年、少花冤枉錢換電池，學會「聰明充電」才是關鍵。

民視 ・ 2 小時前
黃國昌爆「大同醫護」用中國製設備　綠委：資料哪來的｜#鏡新聞

黃國昌爆「大同醫護」用中國製設備　綠委：資料哪來的｜#鏡新聞

捲入狗仔門風波的民眾黨主席黃國昌，今天(30日)召開記者會，他踢爆「大同醫護公司」，拿下國家資通安全研究院標案，但過程中不但出示不實的證明文件，甚至還違約使用中國製資通設備，企圖蒙騙驗收；他直指主管機關數發部睜一隻眼閉一隻眼，因為大同醫護董事長就是新潮流大老洪奇昌。綠委也反擊外界難免會懷疑，這次的資料是不是又是狗仔跟來的。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
AI影片神器Sora來了！OpenAI今宣布正式在台灣上線「可免費下載」

AI影片神器Sora來了！OpenAI今宣布正式在台灣上線「可免費下載」

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導人工智慧巨擘OpenAI去年首度公開AI影片生成工具Sora，今年9月在北美推出獨立App後，下載量5天即突破百萬人次。如今OpenAI宣...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳：AI再工業化開跑！西門子、富士康、台積電夥伴名單曝光

黃仁勳：AI再工業化開跑！西門子、富士康、台積電夥伴名單曝光

[Newtalk新聞] NVIDIA宣布，美國領先的製造商、工業軟件開發商和機器人公司正在使用NVIDIA Omniverse技術建造最先進的機器人工廠和新的自主協作機器人，以幫助克服勞動力短缺並推動美國再工業化。 「人工智能正在將全球工廠轉變為智能思維機器，新工業革命的引擎。」輝達創始人兼首席執行官黃仁勳說，「我們正在與美國的製造業領導者一起構建物理人工智能、Omniverse 數字孿生和協作機器人，這將提高整個美國工業基礎的生產力、彈性和競爭力。」 以下是重點摘要說明： 「大型」NVIDIA Omniverse Blueprint 擴展到包括用於建立工廠規模數位孿生的庫，西門子的數位孿生軟體首先支援該藍圖，FANUC 和富士康 Fii 首先連接他們的機器人模型。 百通、卡特彼勒、富士康、Lucid Motors、豐田、台積電和緯創資通建立 Omniverse 工廠數位孿生，以加速人工智慧驅動的製造。 Agility Robotics、Amazon Robotics、Figure 和 Skild AI 使用 NVIDIA 的三台計算機架構構建了美國的協作機器人勞動力。 以下是輝達完整

新頭殼 ・ 1 天前
蘋果明年iPhone 18傳將導入星鏈上網！低軌衛星概念股噴漲

蘋果明年iPhone 18傳將導入星鏈上網！低軌衛星概念股噴漲

根據外電報導，蘋果明年iPhone 18系列新機支援全球最大低軌衛星服務商、特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX 旗下星鏈(Starlink)衛星上網功能。

理財周刊 ・ 4 小時前
年末出國搶優惠！Nord月費限時優惠$79！加碼旅行必備3C清單：VPN、eSIM、降噪耳機挑選指南

年末出國搶優惠！Nord月費限時優惠$79！加碼旅行必備3C清單：VPN、eSIM、降噪耳機挑選指南

2025年末，許多人紛紛計畫出國，除了得趁「雙11」優惠，搶購年末出遊的行程，準備護照、機票、住宿外，出國3C產品你準備好了嗎？有4樣超重要的出國必備3C產品一定要放進清單內！近期全球航空公司陸續針對「行動電源」釋出新規定，像是全程不能使用，且限制100Wh以下才能攜帶，標示不清的行動電源也可能無法登機，本文提供挑選行動電源的建議；另外網路也超重要，「eSIM」免換卡，落地掃QR Code即可上網，從KKday、Klook都可以下單，不會使用的話還有線上客服提供協助；在國外用公共Wi-Fi免不了會有點害怕，選一款「VPN」保護個資，還能繞過網路限制繼續追劇，最後小編私心推薦「降噪耳機」，因為飛機上的耳機真的超不給力，想要安穩舒適的度過飛行，降噪耳機一定要帶上。連假出國打包行李，這4大好物真的一個都不能少！

Yahoo夯好物 ・ 8 個月前

中國京東方品質太差 韓2大廠供應iPhone 17 98.6％面板

初次上稿10-29 23:22 更新時間10-30 07：15iPhone 17系列手機自推出後銷售優於預期，讓蘋果和相關供應鏈公司股價近日揚眉吐氣。南韓《朝鮮日報》29日報導，iPhone 17使用的有機發光二極體（OLED）面板，三星顯示器和樂金顯示器包辦了98.6%，中國最大面板製造商京東方（

自由時報 ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效

Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效

Nothing 主品牌旗下最平價的手機 Nothing Phone (3a) Lite 今日正式登場，它依舊有標誌性的透明設計和 Glyph 燈效，但兩者都經過了簡化以降低成本。

Yahoo Tech ・ 1 天前
輸入關鍵字召喚熊大！LINE限時推出萬聖節聊天室特效

輸入關鍵字召喚熊大！LINE限時推出萬聖節聊天室特效

LINE宣布推出期間限定萬聖節聊天室特效，只要在輸入關鍵字，就能召喚 LINE FRIENDS 的熊大、兔兔等角色現身，一起參與萬聖節的搞怪風氣。

中天新聞網 ・ 3 小時前
OPPO Find X9系列登台！搭載天璣9500與哈蘇長焦鏡　售價與亮點一次看

OPPO Find X9系列登台！搭載天璣9500與哈蘇長焦鏡　售價與亮點一次看

全球旗艦手機市場進入「AI＋影像」的整合新時代。OPPO Find X9在中國發表引發熱議後，今（30）日正式引進台灣，一次推出Find X9 Pro與Find X9兩款機型，售價28,990元起。新機上市後，預期將再推升高階占比，目標較前代Find X8系列成長50%以上。為什麼OPPO要全力攻占800美元以上高階段位？OPPO台灣總經理劉金指出，今年前3......

風傳媒 ・ 17 小時前
「這App」快下載！ 能免費生成AI影片 還支援繁中

「這App」快下載！ 能免費生成AI影片 還支援繁中

「這App」快下載！ 能免費生成AI影片 還支援繁中

EBC東森新聞 ・ 21 小時前

微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft）表示，因「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶今天遭遇大規模服務中斷。

中央社 ・ 1 天前
OpenAI的AI影片創作工具Sora正式進駐亞洲市場，台灣、泰國與越南成亞洲首批開放地區

OpenAI的AI影片創作工具Sora正式進駐亞洲市場，台灣、泰國與越南成亞洲首批開放地區

OpenAI宣布其AI影片創作工具Sora App正式進駐亞洲市場，並且率先在台灣、泰國及越南地區開放使用。而之所以選擇台灣在內地區作為亞洲市場首發，是因為台灣等地區創作者相當活躍，更表示非常期待能透過Sora支持在地創作者開啟新一波創作浪潮。

Mashdigi ・ 1 天前
支持教育部AI輔助作文計畫！中華電信攜手高通　贊助百台筆電「催生Write AI」

支持教育部AI輔助作文計畫！中華電信攜手高通　贊助百台筆電「催生Write AI」

為響應教育部推動AI科技融入教學場域，美國高通（Qualcomm）與中華電信（2412）今（29）日宣布，共同贊助100部搭載Snapdragon® X處理器的AI PC，以及相關軟硬體技術資源，協助教育部「Write AI高中作文評閱輔助系統」推出首個可在AI PC裝置端離線運行的Write AI單機版，並將作為後續高中國文教師培訓與推廣使用之設備。預計首......

風傳媒 ・ 1 天前
YouTube強化電視觀看體驗，導入4K縮圖、AI升頻、購物QR Code等五大新功能

YouTube強化電視觀看體驗，導入4K縮圖、AI升頻、購物QR Code等五大新功能

YouTube 稍早宣布，將針對其日益重要的電視觀看介面，推出 5 項全新功能與工具，旨在讓創作者的內容在客廳大螢幕上能有更佳的呈現效果、更容易被觀眾發現，同時也導入了新的購物途徑。

Mashdigi ・ 1 天前
落實普惠金融 中華郵政獲雙獎殊榮

落實普惠金融 中華郵政獲雙獎殊榮

中華郵政公司積極發展數位金融服務，傾聽並回應多元族群需求，以資訊安全為基礎提供創新金融服務，榮獲第五屆《工商時報數位金融獎》銀行組「數位普惠獎」及「數位資訊安全獎-安全組」雙項優質獎肯定，日昨由副總經理藍淑貞及協理簡詠涵代表出席領獎，展現中華郵政公司推動數位轉型與資安治理的卓越成果。中華郵政公司長期深耕普惠金融，致力營造友善金融服務環境，提供無障礙設施、視障語音、多國語言ATM及手語翻譯等服務；積極加速數位轉型，於行動郵局APP推出創新服務，包含線上續卡、連結帳戶付款授權驗證等功能。除了拓展行動支付應用，如提供SamsungPay、台灣行動支付乘車碼及數位券服務，更跨域與證券機構合作，提供一站式開立帳戶及綁定證券分戶帳，透過資料共享機制，整合存款及投資理財需求，提供安全且 ...

台灣新生報 ・ 18 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史

道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...

聯合新聞網（運動） ・ 1 天前