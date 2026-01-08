宏碁Aspire筆電全面換裝Intel Core Ultra Series 3處理器，商用Veriton桌機導入RTX 5080獨立顯示卡

在CES 2026期間，宏碁宣布針對旗下商用產品線進行大規模更新，今年的主軸依然圍繞在AI PC，包含Aspire筆電系列全面導入Intel Core Ultra Series 3處理器，並且符合微軟Copilot+ PC定義。而針對企業用戶提供的Veriton商用桌機系列也做了更新，其中Veriton 2000 Large Tower更搭載NVIDIA GeForce RTX 5080顯示卡，為專業創作與AI運算提供強大火力。

Aspire AI系列：主流市場的Copilot+ PC入門磚

針對大眾市場，宏碁分別推出了Aspire 14 AI與Aspire 16 AI。

這兩款機型最高搭載Intel Core Ultra 9 386H處理器，強調多日續航力的最佳化，螢幕採用16:10顯示比例、WUXGA (1920 x 1200)解析度的顯示面板，最高支援120Hz畫面更新率。雖然定位親民，但仍支援Copilot+ PC的完整AI功能，並且配備專屬的Copilot按鍵與Acer Intelligence Space軟體中心。

Veriton商用系列：RTX 5080進駐，打造AI工作站

在商用桌機部分，宏碁更新Veriton系列，鎖定中小企業與專業設計需求。

• Veriton 2000 Large Tower (VK2730G)：這款直立式工作站，最高搭載Intel Core Ultra 9 Series 2處理器，首度採用NVIDIA GeForce RTX 5080顯示卡。

藉由RTX 5080顯示卡高達1801 AI TOPS的運算效能，這款桌機不僅能應付3D建模與渲染，更能作為本地端AI運算中心。記憶體最高支援64GB DDR5規格，並且提供2TB PCIe Gen 4 SSD。

• Veriton Vero AIO：環保與效能兼具針對辦公環境，Veriton Vero 4000 / 6000 All-in-One電腦延續Vero系列的環保基因，機身採用消費後回收 (PCR) 塑料製造，硬體則搭載Intel Core Ultra 9 Series 2處理器，其中Vero 6000更支援Intel vPro平台，強化企業資安管理。

