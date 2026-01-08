宏碁除了公布諸多筆電產品之餘，同時也積極展現其在智慧移動與網通領域的布局成果。此次在CES 2026期間公布的全新電動滑板車Predator ES Storm Pro，不僅將Predator品牌的電競基因延伸至城市交通，接下來也將在農曆新年前於台灣市場銷售。同時，宏碁也針對Wi-Fi 7與5G應用推出了四款網通新品，從居家、電競到行動辦公全方位覆蓋

宏碁擴展智慧生活圈！Predator ES Storm Pro電動滑板車登場，Wi-Fi 7與5G新品佈局全場域連網

Predator ES Storm Pro：城市探險的越野魂

延續去年在Computex 2025展出的電動滑板車，宏碁此次推出的Predator ES Storm Pro (PES016) 不僅僅是代步工具，更像是一台縮小版的越野車。

廣告 廣告

為了應對城市中多變的路況，其配備10吋無內胎氣壓輪胎，以及前後雙避震系統，更搭載後碟煞與eABS電子防鎖死煞車系統，確保在濕滑路面也能穩穩煞停。動力方面，則是透過500W後輪輪轂馬達 (峰值輸出可達1200W)搭配48V電力系統，提供強勁的加速感，最高時速可達32公里 (依各地法規而定，例如台灣預計上市版本將限制在時速25公里，藉此符合當地法規)。

外觀上延續Predator的硬派風格，車身具備RGB燈效，更能作為煞車與轉向指示燈提升安全性。另外，此款電動滑板車更內建智慧標籤支架，方便使用者安裝追蹤器防盜。單次充電續航力可達60公里，支援再生煞車系統回充電力，相當適合長距離通勤族。

宏碁擴展智慧生活圈！Predator ES Storm Pro電動滑板車登場，Wi-Fi 7與5G新品佈局全場域連網

使用者還能透過Acer eMobility App查看車輛狀態、調整燈光，甚至啟用電子鎖功能。

宏碁方面表示，此款電動滑板車預計會在今年農曆新年前進入台灣市場，並且鎖定短距離通勤使用需求，例如銜接兩地往返移動情形，同時也說明預期能以Predator品牌吸引更多愛好者支持。

宏碁擴展智慧生活圈！Predator ES Storm Pro電動滑板車登場，Wi-Fi 7與5G新品佈局全場域連網

網通新品：Wi-Fi 7與5G雙管齊下

在網路設備方面，Acer 針對不同族群推出了四款新品：

• 電競玩家首選：Predator Connect X7S 5G CPE這款設備是為了那些無法安裝光纖寬頻的玩家所設計，其整合5G連線 (下載最高可達4.67Gbps)與Wi-Fi 7三頻 技術。支援MLO多重連接模式與Intel Killer優先排序引擎，確保遊戲封包總是排在第一位，另外也具備2.5Gbps乙太網路孔，可作為5G與固網之間的備援切換。

• 居家無死角：Acer Connect Ovia T360 / T520針對家庭與小型辦公室，宏碁推出了Ovia 系列 Wi-Fi 7網狀路由器 (支援Mesh連接)。T520 (三頻)支援6GHz連接頻段，適合多裝置連接，覆蓋範圍更廣，T360 (雙頻)則主打高性價比的Wi-Fi 7入門選擇，兩款裝置都採用簡約工業風設計，並且支援自動節點切換，讓你在家中移動時網路不中斷。

宏碁擴展智慧生活圈！Predator ES Storm Pro電動滑板車登場，Wi-Fi 7與5G新品佈局全場域連網

• 行動辦公神器：Acer Connect M4D 5G 行動熱點 對於經常出差的商務人士，這款僅重205公克的5G熱點支援vSIM、eSIM與Nano-SIM多種格式，出國免換卡也能輕鬆上網，能同時連接16台裝置，電池續航力長達15小時，並且附帶一個底座，回到飯店或家中插上就能變身為簡易的家用路由器。

宏碁擴展智慧生活圈！Predator ES Storm Pro電動滑板車登場，Wi-Fi 7與5G新品佈局全場域連網

更多Mashdigi.com報導：

專為「直式手遊」打造！8BitDo發表FlipPad手機控制器，採掀蓋設計、支援iPhone官方認證

亞馬遜Alexa+助理服務推出網頁版！Fire TV介面大改版：視覺變圓潤、速度提升30%

亞馬遜推出「Ember Artline」藝術電視正面對決三星The Frame！旗下Bee AI穿戴裝置四大功能更新