宏碁電競筆電全線AI化！Predator Helios Neo 16 S換裝、Nitro V系列搶搭RTX 50 顯卡與Intel新處理器

宏碁正式揭曉了旗下主力電競產品線的更新陣容，不同於過往僅強調「效能」，今年的Predator與Nitro系列全數掛上「AI」的後綴名稱，不僅在硬體上導入 Intel Core Ultra Series 3處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，更宣布全系列都支援Windows 11的Copilot+ PC使用體驗。

此次更新的亮點鎖定在更輕薄的機身設計、OLED顯示面板的導入，以及藉由AI技術強化遊戲與創作的雙重體驗。

Predator Helios Neo 16 S AI：OLED視覺與薄型效能的平衡點

作為高階電競機種，Predator Helios Neo 16 S AI (PHN16S-I51) 這次在外型與視覺體驗上有了顯著升級。

硬體規格方面，最高搭載Intel Core Ultra 9 386H處理器，並且配備最新的NVIDIA GeForce RTX 5070顯示卡，藉由RTX 50系列的Blackwell顯示架構與DLSS 4技術，使得這款筆電在光追遊戲與AI生成運算上都將有突破性的表現。

宏碁首度在此系列機種導入16吋WQXGA (2560 x 1600)解析度的OLED顯示面板。這塊螢幕具備165Hz更新率、0.2ms反應時間與100% DCI-P3廣色域顯示表現，可呈現極致的純黑對比與鮮豔色彩，這對於同時有遊戲與影像創作需求的玩家來說極具吸引力。

儘管效能強悍，機身厚度卻控制在18.9mm。為了壓制熱量，內部採用了宏碁第5代AeroBlade 3D金屬風扇與液態金屬散熱膏，確保長時間運作的穩定性。

Nitro V 16 AI / 16 S AI：主流電競的AI進化

針對主流玩家市場，宏碁推出Nitro V 16 AI (ANV16-I51) 與更輕薄的Nitro V 16 S AI (ANV16S-I51)。

這兩款新機最高均搭載Intel Core Ultra 7 355處理器與NVIDIA GeForce RTX 5070顯示卡。其中，Nitro V 16 S AI特別強調便攜性，機身厚度僅17.9mm，是目前市面上少見的輕薄型16吋電競筆電。

螢幕部分，兩者都採用16吋、16:10顯示比例的WUXGA (1920 x 1200)解析度顯示面板，支援180Hz高更新率與MUX Switch獨顯直連技術，確保競技遊戲的流暢度。此外，Nitro V系列也全面導入Copilot+ PC功能，透過鍵盤上的專屬按鍵即可呼叫AI助理，協助玩家進行遊戲攻略查詢或即時翻譯。

全新周邊：Predator Galea 570耳機與Cestus 530滑鼠

除了筆電，Acer 也同步更新了電競周邊：

• Predator Galea 570電競耳機：搭載50mm驅動單體，支援環境降噪 (ENC) 技術，並且提供2.4GHz、藍牙5.4與有線三模連接，續航力最長可達30小時。

• Predator Cestus 530電競滑鼠：採用PixArt PAW3395高階感測器，支援26000 DPI與8000Hz超高回報率，按鍵壽命達8000萬次，同樣支援三模連接。

同場加映：1000Hz刷新率神級螢幕現身！Predator搶攻頂級電競與創作視野

除了筆電大軍壓境，宏碁這次在顯示器產品線也端出了不少「怪物級」新品。

• Predator XB273U F6：1000Hz刷新率打破極限對於追求極致反應速度的FPS玩家來說，這款27吋的Predator XB273U F6在標準 2K (2560 x 1440) 解析度下，已經具備驚人的500Hz刷新率；若開啟DFR動態頻率模式，在720p解析度下更能飆出1000Hz的超高畫面更新率，讓動態模糊幾乎消失殆盡。

• Predator X34 F3：QD-OLED沉浸體驗：針對喜愛沉浸感的玩家，Predator X34 F3採用了34吋曲面QD-OLED顯示面板，具備10億:1的超高對比度與0.03ms極速反應時間。加上360Hz畫面更新率與AMD FreeSync Premium Pro支援，無論是3A大作的光影細節還是競技遊戲的流暢度都能完美兼顧。

• Nitro XV270X P & ProDesigner PE320QX：5K/6K高解析選擇主流電競方面，Nitro XV270X P主打27吋5K (5120 x 2880) 超高解析度與165Hz畫面更新率的平衡。而針對專業創作者，宏碁另外推出ProDesigner PE320QX，這是一款31.5吋的6K (6016 x 3384) 顯示器，覆蓋99% Adobe RGB色域，並且搭載AI ProxiSense使用者偵測功能。

• Acer Vero HL1820：環保4K雷射投影機：最後，宏碁也推出了採用RGB雷射光源的Vero HL1820投影機。具備4K UHD 解析度、5500流明高亮度，以及覆蓋106% BT.2020的超廣色域，機身則採用50% PCR回收材質。

