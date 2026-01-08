Mashdigi

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

Mashdigi

宏碁稍早宣布針對旗下輕薄筆電Swift AI系列進行大規模更新。此次更新鎖定創作者與行動工作者，全系列新品皆符合微軟Copilot+ PC定義，並且全面導入Intel Core Ultra Series 3處理器，藉由更強大的NPU算力與硬體規格升級，提供更流暢的AI使用體驗。

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限
宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

Swift 16 AI：觸控板大有玄機，鎖定專業創作者

作為Swift系列的旗艦擔當，宏碁新推出的Swift 16 AI (SF16-71T)採用質感極佳的鋁合金機身設計。核心規格最高搭載Intel Core Ultra X9 388H Series 3)處理器，並且內建Intel Arc B390顯示晶片，強調能流暢處理高負載運算與大型檔案。

廣告

這款筆電最大的亮點在於操作體驗升級，宏碁在其C件搭載號稱「市面上最大」的觸覺回饋觸控板，尺寸達到175.5 x 109.7 mm。這塊觸控板表面覆蓋康寧Gorilla Glass強化玻璃，不僅耐用，更支援精準的觸覺反饋，讓創作者能直接在上面進行繪圖或剪輯操作。

視覺方面，Swift 16 AI配備16吋3K OLED觸控螢幕，支援120Hz更新率與100% DCI-P3廣色域顯示，並且通過DisplayHDR True Black 500認證，機身厚度僅14.9mm，重量約為1.55公斤，在效能與便攜性之間取得了不錯的平衡。

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限
宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限
宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限
宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

Swift Edge AI：軍規認證的羽量級選手

對於追求極致輕便的商務人士，宏碁新款 Swift Edge AI系列依然是首選。

其中，Swift Edge 14 AI (SFE14-I51) 採用不鏽鋼鎂合金機身結構，將重量壓低至0.99公斤，機身厚度僅13.95mm，是同級產品中最輕量的選擇之一。同系列的 Swift Edge 16 AI (SFE16-I51) 重量也僅有1.25公斤。

儘管輕薄，Swift Edge系列仍通過 MIL-STD 810H軍規耐用測試。硬體方面最高搭載Intel Core Ultra 9 386H Series 3處理器，並且提供最高3K OLED 120Hz螢幕規格選項，連接埠也未因輕薄而妥協，提供兩個Thunderbolt 4、USB Type-A與HDMI 2.1。

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限
宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限
宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限
宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

Swift Go AI：高性價比的全能輕薄筆電

針對主流大眾市場，宏碁推出Swift Go 14 AI與Swift Go 16 AI。

這兩款機型最高同樣可選配Intel Core Ultra X9 388H處理器與Intel Arc B390顯卡規格。螢幕部分提供多種OLED面板選擇，包含2K WUXGA或3K WQXGA+解析度，並且支援180度開闔攤平設計 。

Swift Go系列強調全能表現，配備500萬畫素HDR網路攝影機，並且支援使用者感測技術 (User Sensing)，能提供更便利的自動鎖定與喚醒功能。

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限
宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

軟體生態：Acer Intelligence Space與Copilot+ PC

作為Copilot+ PC筆電設計，Swift AI全系列皆支援Windows 11的進階AI功能，例如Click to Do (按一下執行) 與 Copilot Voice語音互動。

宏碁也整合自家的AI軟體生態，包括Acer PurifiedVoice (AI降噪)、PurifiedView (視訊優化) ，以及Acer Intelligence Space，後者作為個人化的AI中樞，能協助使用者更快速地管理與下載各種AI工具。此外，鍵盤上還設計了Acer My Key快捷鍵，可一鍵啟動特定應用程式或功能。

更多Mashdigi.com報導：

Sandisk重整SSD戰線、推出「Optimus」子品牌，WD_BLACK與WD Blue系列將走入歷史？

LG定義實踐式AI！CLOiD機器人讓「零勞動家庭」成真，9mm真無線OLED電視驚艷全場

Qualcomm發表Snapdragon X2 Plus運算平台！NPU算力飆上80 TOPS，主打「多日」電力續航表現

其他人也在看

最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

EBC東森新聞 ・ 20 小時前8
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道

蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道

蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道

EBC東森娛樂 ・ 6 小時前62
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」　冷到這天才略回溫

今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」　冷到這天才略回溫

氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
陳妍希絕美新年照少女感滿點　3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜

陳妍希絕美新年照少女感滿點　3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜

【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型

緯來新聞網 ・ 5 小時前49
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親　蕭敬騰相伴三叩首不捨別離

林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親　蕭敬騰相伴三叩首不捨別離

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前6
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺

台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。

中天新聞網 ・ 1 天前270
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」　網讚：同個模子刻出來

江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」　網讚：同個模子刻出來

藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前15
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄

NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄

馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。

中天新聞網 ・ 23 小時前8
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴

寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴

生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。

民視健康長照網 ・ 56 分鐘前2
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」　諷習近平不是對手

川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」　諷習近平不是對手

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前317
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法

林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前5
冷氣團還沒完！今恐探9度以下　週日再一波接力、「這天」才回暖

冷氣團還沒完！今恐探9度以下　週日再一波接力、「這天」才回暖

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...

FTNN新聞網 ・ 4 小時前1
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑　顧立雄：一點都不好笑

空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑　顧立雄：一點都不好笑

國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前151
中職》古久保健二回來了！ 新賽季轉戰味全龍擔任巡迴統籌教練

中職》古久保健二回來了！ 新賽季轉戰味全龍擔任巡迴統籌教練

味全龍球團今天（8日）宣布，正式網羅前樂天桃猿總教練、綽號「阿公」的日籍教練古久保健二加入教練團。新賽季古久保將擔任 巡迴統籌教練 一職，主要負責一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，並配合教練團調整訓練節奏與實務運作，協助球隊整體發展。

Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前6
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了

同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了

同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因

常春月刊 ・ 1 天前45
柯志恩態度變了？郭正亮曝這人：資源多10倍

柯志恩態度變了？郭正亮曝這人：資源多10倍

[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，國民黨已率先定錨，由立委柯志恩披掛上陣；民進黨則陷入激烈初選角力，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4名立委全力爭取提名，並預計下週以民調決定出線...

今日新聞NOWNEWS ・ 12 分鐘前26
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」　知情人士批：難道大家都瞎了嗎？

台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」　知情人士批：難道大家都瞎了嗎？

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。

中天新聞網 ・ 5 小時前30
中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」！高大成喊「不可能！」揭背後暗黑內幕

中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」！高大成喊「不可能！」揭背後暗黑內幕

社會中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程。外界質疑，這類狀況可能持續達三年，牽涉的病患恐超過180人。對此，中山附醫法醫科主任高大成以自身多年的外科經驗分析，從曝光影片判斷，廠商站位明顯遠離手術區域，「手根本伸不到位置」，難以認定是實際「代刀」。

民視健康長照網 ・ 6 小時前22
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬　提告結果曝光

藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬　提告結果曝光

衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前38
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲　跟抽菸一樣可怕

別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲　跟抽菸一樣可怕

過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前32