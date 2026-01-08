宏碁稍早宣布針對旗下輕薄筆電Swift AI系列進行大規模更新。此次更新鎖定創作者與行動工作者，全系列新品皆符合微軟Copilot+ PC定義，並且全面導入Intel Core Ultra Series 3處理器，藉由更強大的NPU算力與硬體規格升級，提供更流暢的AI使用體驗。

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

Swift 16 AI：觸控板大有玄機，鎖定專業創作者

作為Swift系列的旗艦擔當，宏碁新推出的Swift 16 AI (SF16-71T)採用質感極佳的鋁合金機身設計。核心規格最高搭載Intel Core Ultra X9 388H Series 3)處理器，並且內建Intel Arc B390顯示晶片，強調能流暢處理高負載運算與大型檔案。

廣告 廣告

這款筆電最大的亮點在於操作體驗升級，宏碁在其C件搭載號稱「市面上最大」的觸覺回饋觸控板，尺寸達到175.5 x 109.7 mm。這塊觸控板表面覆蓋康寧Gorilla Glass強化玻璃，不僅耐用，更支援精準的觸覺反饋，讓創作者能直接在上面進行繪圖或剪輯操作。

視覺方面，Swift 16 AI配備16吋3K OLED觸控螢幕，支援120Hz更新率與100% DCI-P3廣色域顯示，並且通過DisplayHDR True Black 500認證，機身厚度僅14.9mm，重量約為1.55公斤，在效能與便攜性之間取得了不錯的平衡。

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

Swift Edge AI：軍規認證的羽量級選手

對於追求極致輕便的商務人士，宏碁新款 Swift Edge AI系列依然是首選。

其中，Swift Edge 14 AI (SFE14-I51) 採用不鏽鋼鎂合金機身結構，將重量壓低至0.99公斤，機身厚度僅13.95mm，是同級產品中最輕量的選擇之一。同系列的 Swift Edge 16 AI (SFE16-I51) 重量也僅有1.25公斤。

儘管輕薄，Swift Edge系列仍通過 MIL-STD 810H軍規耐用測試。硬體方面最高搭載Intel Core Ultra 9 386H Series 3處理器，並且提供最高3K OLED 120Hz螢幕規格選項，連接埠也未因輕薄而妥協，提供兩個Thunderbolt 4、USB Type-A與HDMI 2.1。

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

Swift Go AI：高性價比的全能輕薄筆電

針對主流大眾市場，宏碁推出Swift Go 14 AI與Swift Go 16 AI。

這兩款機型最高同樣可選配Intel Core Ultra X9 388H處理器與Intel Arc B390顯卡規格。螢幕部分提供多種OLED面板選擇，包含2K WUXGA或3K WQXGA+解析度，並且支援180度開闔攤平設計 。

Swift Go系列強調全能表現，配備500萬畫素HDR網路攝影機，並且支援使用者感測技術 (User Sensing)，能提供更便利的自動鎖定與喚醒功能。

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限

軟體生態：Acer Intelligence Space與Copilot+ PC

作為Copilot+ PC筆電設計，Swift AI全系列皆支援Windows 11的進階AI功能，例如Click to Do (按一下執行) 與 Copilot Voice語音互動。

宏碁也整合自家的AI軟體生態，包括Acer PurifiedVoice (AI降噪)、PurifiedView (視訊優化) ，以及Acer Intelligence Space，後者作為個人化的AI中樞，能協助使用者更快速地管理與下載各種AI工具。此外，鍵盤上還設計了Acer My Key快捷鍵，可一鍵啟動特定應用程式或功能。

更多Mashdigi.com報導：

Sandisk重整SSD戰線、推出「Optimus」子品牌，WD_BLACK與WD Blue系列將走入歷史？

LG定義實踐式AI！CLOiD機器人讓「零勞動家庭」成真，9mm真無線OLED電視驚艷全場

Qualcomm發表Snapdragon X2 Plus運算平台！NPU算力飆上80 TOPS，主打「多日」電力續航表現