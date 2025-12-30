ACG之力！日本動漫「一年大賺3.84兆」 年增率高達15%

即時中心／林耿郁報導

日本「宅經濟」再度創下亮眼表現！最新統計顯示，2024年動漫產業市場規模高達3.84兆日圓（約7,713億新台幣），且較2023年多賺約5,000億日圓（約1,004億新台幣），年增率高達15%，營收更連續4年創歷史新高，顯示日本動漫吸金能力持續擴大。

御宅之力！NHK報導，「日本動画協会」近日公布《動畫產業報告》，針對電視、電影、串流、週邊商品、海外授權等9大項目進行統計。

結果顯示，在不計入遊戲產值的前提下，整體產業規模依舊持續成長，尤其海外市場表現最為亮眼。

「海外擴張」項目包含節目授權、海外播映與周邊商品銷售等，總產值高達2兆1,702億日圓（約4,358億新台幣），占整體市場一半以上。且比2002年剛開始統計時，海外市場規模已成長將近6倍。

至於相對飽和的國內市場，則呈現「穩定小幅成長」；動漫相關週邊市場，為7,488億日圓（約1,503億新台幣），成為營收主力。

其他部分，串流平台為2,655億日圓（約533億新台幣），年增率皆在6%左右；傳統電視播映收入982億日圓（約197億新台幣）、電影690億日圓（約138億新台幣），年增幅約1%。

日本動畫協會分析指出，隨著串流平台與海外發行管道持續擴大，海外市場的成長速度仍將明顯快於日本國內，未來內外市場差距可能「進一步拉大」。

換言之，日本動畫已不再只是自家人買單，更打進全球市場，成為靠不同文化的粉絲共同撐起的「外銷」型產業。

未來隨著喜愛ACG文化的人士越來越多，各種收益預估也將後勢看漲，成為日本經濟的一大支柱。

