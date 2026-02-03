ACG盛事！「台北國際動漫節」明起登場 注意事項看這裡

即時中心／林耿郁報導

ACG族愛好者的盛事、第十四屆「台北國際動漫節」，將於明（5）天起至2月9日，一連五天在台北南港展覽館登場。屆時預期將會有大量動漫迷湧入；對此主辦單位也特別提醒Cosplay規範，以免發生維安事故。

主辦單位規範提醒，除了禁止過度暴露外，另外也禁止「無正當理由」配戴防毒面具、面罩等，導致無法辨識五官特徵；還有也不許攜帶「過度擬真」的槍械、刀劍或其他足以引起民眾恐慌的道具，另外攝影時也不得阻礙動線等，呼籲參與者共同配合。

