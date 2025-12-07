ACMB成全球首例牛樟芝RWA落地 股幣合一跨入國際金融市場

圖▲來自台灣的ACMB牛樟芝植物新藥科技公司，組團參加12月5日在紐約時代廣場納斯達克公司及OTC總部舉辦的ACMB上市掛牌慶祝系列活動。(圖/ACMB生技控股公司提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

美國上市生技控股公司 ACMB （OTC)於美東時間12月5日在紐約華爾街完成 Nasdaq 總部參訪並參與觀摩學習企業上市敲鐘活動，象徵公司正式進入國際公開資本市場。ACMB以台灣牛樟芝長期科研成果為核心，推動 RWA（Real World Asset）+ 股幣合一 模式，被視為全球首家將單一植物新藥研發成果同時導入股票與區塊鏈市場的上市企業，對生技資產如何走向金融化、全球流動化提供新案例。

美股ACMB公司上市慶賀團參訪納斯達克總部合影。

公司同步宣布，將在 2025年12月推出《ACMB牛樟芝RWA白皮書》，並規劃於 2026年Q1發行「ACMBC牛樟芝幣」，未來股票與代幣將並行流通，使投資者可透過美股市場或鏈上交易共同參與產品價值成長。業界普遍認為，該模式若能落地，將可能改變生技產值多以臨床進度累積的傳統估值方式。

25年牛樟芝研究 → 全球RWA化金融資產

ACMB自早期即投入牛樟芝菌種、培養、萃取至臨床應用研究，目前已取得 13項相關專利，治療領域廣泛。公司規劃自2026年起把研發成果逐步納入上市公司資產結構，並以 RWA 形式拆分價值、上鏈流通，提高科研成果之金融可計價性。外界指出，若ACMB模式順利推進，傳統生技研發周期漫長、資金回收延遲的問題，有望透過 Web3 與證券市場雙軌流通得到改善，且跨境交易門檻亦可能大幅降低。

圖▲（ACMB生技控股公司提供）

紐約三項行程聚焦：合規、代幣化、產業對話

此次華爾街行程，ACMB安排三項重點：

一、Nasdaq參訪上市敲鐘儀式

象徵企業正式進入美國主流市場，並為後續RWA模式曝光鋪路。

二、拜訪OTC Markets Group

舉行ACMB上市敲鐘儀式，並就 2025年10月美國通過的新型股票代幣化募資規範 進行溝通，為未來代幣流通的法規地位進行探索。

三、在紐約盈科法律事務所舉辦《牛樟芝股幣合一國際論壇》

邀請北美、亞洲Web3與生技領域人士交流，討論RWA是否可加速臨床成果進入市場並提高募資效率。

ACMB執行長Tzu-hung Lan認為：生技、金融與Web3正走向同一軌道，他表示：「我們不是把股票搬上鏈，而是把牛樟芝推向全球市場。」

更多美股ACMB公司介紹請參考公司官網：www.acmbcorp.com