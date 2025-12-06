Acom：川普重塑移民定義 衝擊200萬合法居留者

12月5日Acom簡報會議以「從合法到非法：川普政府如何將合法移民重新歸類為無合法身分移民」為主題，聚集多位移民法律專家、前移民法官及社區倡導者，探討新政府透過行政命令、國土安全部政策調整及新的執法立場，從而前所未有地大規模取消原本合法的移民身分，受影響者恐超過200萬人，從根本改變美國對「合法移民」的定義。

參會的專家有洛杉磯加大移民法律與政策中心共同主任Hiroshi Motomura、委內瑞拉裔美國人協會執行主任暨委內瑞拉裔行動者費羅（Adelys Ferro）、正義行動中心專職律師弗洛瑞絲–佩里亞（Laura Flores-Perilla）、前舊金山移民法官暨全國移民法官協會副主席強森（Jeremiah Johnson），追夢人暨DACA行動倡議者安德莉亞（Andrea）。

廣告 廣告

與會專家指出，一名曾接受CIA訓練、後以難民身分入境的阿富汗男子日前在華盛頓特區開槍擊傷兩名國民警衛隊成員，此案迅速成為新政府推動收緊移民政策的引爆點。川普政府以此案為例，將矛頭指向難民與受保護群體，隨即凍結19個國家的簽證申請，並全面停止阿富汗移民案件審理。

Motomura表示，新政府的策略不僅影響綠卡申請者，也波及過往被視為合法的「中間身分」，包括DACA（童年抵美者暫緩遣返）、TPS（臨時保護身分）、人道主義假釋（古巴、委內瑞拉、海地、烏克蘭、阿富汗等國）、正在審理中的綠卡申請，已取得永久居民甚至已進入入籍程式者。他警告說：「今天你是合法居留，明天政府一句話，你就可能變成無證移民。

他指出，新政府甚至公開宣稱要重新定義「美國公民」資格，例如要求至少一方父母具備特定身分。若相關政策落實，數百萬已經取得公民身分的人，都可能面臨身分被取消的危機。

雖然部分政策必然遭遇法律挑戰，但其真正效果在於「製造恐懼」。大量原本有資格續簽、旅行、或申請公民的人，因擔心遭調查或失去身分而不敢行動，形成全國性的「寒蟬效應」。

佩里亞指出，近期已出現多起Parole（人道主義入境許可）受益者在極短時間內遭拘捕、案件被快速駁回，並在缺乏完整辯護的情況下被遣返的案例。「這是一場大規模行動，目標就是把原本合法的群體重新標記為非法。」

強森也指出，新政府的政策方向並非中立執法，而是具有明顯的族裔偏好與排除意圖。政府的做法讓人聯想到20 世紀早期基於族裔來源的排外法案，「他們正在試圖倒轉歷史時鐘，偏向歐洲移民，並排除亞洲、拉丁裔、非洲及穆斯林背景的群體」。

更多世界日報報導

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

免費TK反成高收入家庭紅利 越富越搶讀、越窮越缺席